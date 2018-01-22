С точки зрения экологии полимеры превосходят любые другие материалы

О том, почему современные пластики являются "идеальным материалом" индустрии 4.0 и экономики замкнутого цикла, "РГ" рассказал управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов.

Алексей Юрьевич, распространено мнение, что синтетические материалы опасны для человека, что они лишь загрязняют природу, поэтому надо вернуться к материалам натуральным - дереву, камню, металлам. Ваша точка зрения?

Алексей Козлов: Я думаю, что это заблуждение вызвано естественной для человеческой природы настороженностью в отношении чего-то нового. С потребительской точки зрения, в том числе и их безопасности для человека, само деление материалов на натуральные и синтетические достаточно условно - их может синтезировать как природа, скажем, в кратере вулкана, так и человек в лаборатории или на предприятии. Сама по себе "натуральность" не может служить универсальным критерием ни качества, ни экологичности. Синтетические материалы, в том числе полимеры, - не случайный побочный продукт прогресса, а одно из самых ценных научных решений, позволяющих человечеству устойчиво развиваться при существующих трендах роста городского населения Земли.

Уже сегодня на планете живет более 7,5 миллиарда человек, и каждый из нас нуждается в чистой питьевой воде, продуктах питания, крыше над головой. Простой вопрос - как все эти потребности удовлетворить наиболее рачительным и экологически ответственным способом? Представьте любой бытовой предмет, необходимый в ежедневном использовании, и перемножьте на количество людей. Очевидно, что дальнейшая эксплуатация материалов исключительно природного происхождения с низкими потребительскими качествами, в том числе способностью к переработке и возвращению в хозяйственный оборот, быстро приведет к истощению ресурсов. Именно это потребовало создания материалов, отвечающих новым вызовам. При этом способность к экологичной и энергоэффективной переработке и быстрому многократному возвращению в оборот для полезного использования, то есть встраиваемость материала в экономику замкнутого цикла, - приобретает с ростом населения все большее значение.

К сожалению, все еще распространен бытовой подход к определению экологичности материала по принципу "бросил в лесу, пришел через год - он лежит, не разложился, значит, он вредный для природы". Но почему-то оценивается лишь финальная часть жизненного цикла. Современный же подход предлагает любой продукт оценивать с учетом всех этапов: от источника происхождения сырья, экологичности производства, способа транспортировки до использования и утилизации.

Пластики преимущественно создают из побочных продуктов добычи нефти и газа, которые в противном случае сжигались бы на факелах и загрязняли окружающую среду.

В процессе производства пластика потребляется значительно меньше энергии и воды, чем при производстве металла, бумаги и стекла. Продукция из пластиков намного легче иных материалов, поэтому требует меньше топлива для транспортировки, соответственно, образуется меньше выбросов. По данным McKinsey, позитивные экологические последствия от использования продукции из пластика в два раза превышают экологический след от их производства. Наконец, пластики экологичны и с точки зрения утилизации, поскольку преимущественно могут быть переработаны на 100 процентов, причем несколько раз - и тоже с меньшими затратами, чем другие материалы.

Синтетические материалы, в том числе полимерные, - одно из самых ценных научных решений

Во многом это, а также высокие потребительские качества, обуславливают возрастающую роль полимеров в нашей жизни. Они выступают по сути материальной платформой индустрии 4.0 - компьютеров, гаджетов, дронов, инноваций в медицине, автопроме и других областях.

При этом все же есть объективные экологические проблемы, связанные с пластиком: человечество производит все больше мусора, огромную часть которого составляют как раз полимеры - пластиковые пакеты, бутылки и т.д. Что с этим делать?

Алексей Козлов: Проблема утилизации мусора существует, и она очень острая, хотя доля пластика в твердых бытовых отходах (ТБО), по разным оценкам, не превышает 10-15 процентов. На мой взгляд, человечество подходит к завершению периода, когда была возможность относиться к мусору как к чему-то ненужному, невостребованному. В современном понимании мусор - это ценный ресурс, который обязательно должен быть переработан и вовлечен во вторичный оборот. Поэтому нет отдельного вопроса по утилизации пластика - есть общая задача общества, государства, бизнеса по пересмотру отношения к отходам и реальному превращению их в новые ресурсы. Движение в этом направлении есть и оно усиливается. В России мы видим практические шаги со стороны регулятора по созданию в ближайшие годы работающей и выгодной всем участникам системы сбора, сортировки и переработки отходов. Конечно, нормативная работа должна сочетаться с масштабной образовательной кампанией среди населения по современным практикам обращения с бытовыми отходами.

Позитивные экологические последствия от использования продукции из пластика в два раза превышают экологический след от их производства

Наряду с решением проблемы утилизации мусора важнейшим направлением является сокращение темпов его образования. И здесь среди ключевых инструментов можно выделить продление жизненного цикла продукции, а также развитие экономики совместного потребления (sharing economy).

Защитники природы ратуют за то, чтобы в супермаркетах заменили пластиковые пакеты бумажными, призывают не покупать бутилированную воду, а пить ее из-под крана. Можно ли считать экологически ответственными только таких людей?

Алексей Козлов: Любое потребление связано с определенным экологическим следом. Рассуждая о степени экологичности пакетов из различных материалов, я снова предлагаю анализировать всю цепочку жизни изделия - от производства до утилизации. И здесь для многих может стать откровением разница (по ряду показателей - кратная) в затратах электричества, чистой воды, спецхимии, выбросах углекислого газа при производстве, а также энергии, расходуемой на переработку и возвращению во вторичный оборот, на единицу продукции. Это короткое исследование может сделать каждый и принять самостоятельное решение. Что касается воды, то пить ее из-под крана - это хорошее решение. Но, рассуждая в этой логике, лучше пить из родника, так как строительство системы водопроводов, химия для водоподготовки, выработка электричества, необходимого для функционирования всей системы, - все это тоже несет экологический след. Я не иронизирую, а предлагаю каждому более глубоко и ответственно подходить к изучению собственного экологического следа. Выбирая бутилированную воду, обратите внимание на страну происхождения (эмиссия углекислого газа при транспортировке), экологичность упаковки (сырье, опять же эмиссия СO2 при производстве, транспортировке, переработке). Уверен, что в будущем экологический след будут в обязательном порядке отображать на любой упаковке.

Во время баскетбольных матчей игроки и зрители пьют воду из пластиковых бутылок. Совместно с Минприроды России и Единой лигой ВТБ мы придумали акцию "Баскетботл" по переработке этих бутылок в бытовые товары, в том числе - в спортивную форму. Далее эта продукция в переработанном виде может вернуться к нам, например, в виде баскетбольного мяча. И это лишь первые примеры бесконечной цепочки трансформаций.

Очевидно, что поведение потребителей становится более осознанным и ответственным, но корректной информации в СМИ и соцсетях часто не хватает. Мы ужасаемся плавающим островам пластикового мусора в океанах, но игнорируем скрытое от глаз отравленное утонувшими отходами дно, разложившимся мусором - воду. Нужно предоставить каждому максимум сведений об экологических последствиях его выбора как потребителя. Считаем очень важным, что в рамках инициативы "Разделяй правильно!" Минприроды России, которую СИБУР поддержал первой из компаний, формирование экологической культуры общества не сводится к теме раздельного сбора. Приглашаем присоединиться к проекту всех, кому небезразлично устойчивое развитие нашей страны.