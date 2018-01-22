Сафонов: Электронная турпутевка станет обязательной через год

У электронной путевки есть ряд ключевых преимуществ, сообщил в интервью "Российской газете" руководитель Ростуризма Олег Сафонов, рассказывая об итогах тестирования новшества в прошлом году.

Во-первых, по его словам, благодаря этой системе все туристы получают дополнительные гарантии, что обязательства туроператора перед ним будут полностью и качественно исполнены. Потребитель на любом этапе может увидеть, где его деньги, что с бронью гостиницы, авиабилетами.

Во-вторых, электронная путевка имеет большое значение с точки зрения безопасности россиян, находящихся за рубежом.

"Сейчас, - пояснил глава Ростуризма, - в случае банкротства туроператора или стихийного бедствия, Ростуризм вынужден вручную собирать информацию о количестве туристов и месте их нахождения, что требует времени. Благодаря электронной путевке все необходимые данные будут доступны в любой момент, и туристы смогут чувствовать себя еще более уверенно, выезжая на отдых за границу".

На вопрос, когда она станет обязательной для всех, Олег Сафонов сообщил: "В отраслевом законе положение об электронной путевке уже прописано. Но там нет слова "обязательная". А между тем максимальный положительный эффект для потребителей эта государственная информационная система даст тогда, когда ею будут пользоваться все участники рынка. Поэтому обязательность, безусловно, надо вводить".

Конечно, чтобы прийти к этому, потребуется время. "Думаю, - предположил Сафонов, - на подготовку к переходу на электронную путевку рынку нужно дать год. Сейчас у туроператоров и турагентств как раз есть возможность войти в процесс электронной продажи туристского продукта. Возможно, где-то доработать свое программное обеспечение. Конкретно по датам говорить сложно".

Полностью интервью главы Ростуризма Олега Сафонова читайте в номере "Российской газеты" от 23 января