В декабре 2017 года на II Международной выставке-форуме "Экотех" в Москве были подведены первые итоги Всероссийского конкурса социально-экологических проектов "Разделяй правильно".

В декабре 2017 года на II Международной выставке-форуме "Экотех" в Москве были подведены первые итоги Всероссийского конкурса социально-экологических проектов "Разделяй правильно". Участниками конкурса могли стать проекты - и завершенные, и еще реализующиеся на территории России в 2016-2017 годах. При выборе победителей жюри учитывало такие важные критерии, как социальная значимость проекта, его качество и оригинальность, объем и разнообразие мероприятий, охват аудитории и, конечно, достигнутые результаты. В число победителей вошли Пивоваренная компания "Балтика" (проект "Принеси пользу своему городу"); компания Coca-Cola (проект "Разделяй с нами"); Единая лига ВТБ (экологическая игра "Баскетботл"); компания "Ремонтаж" из Калужской области (проект "Раздельный сбор отходов как элемент формирования экологического мировоззрения") и агентство "Ртутная безопасность" из Краснодара (проект "Производственная линия по переработке автошин"). Спецдиплом за активную экологическую политику был вручен компании СИБУР. В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, крупнейшая российская нефтехимическая компания СИБУР первая официально поддержала федеральную инициативу Минприроды России по раздельному сбору коммунальных отходов "Разделяй правильно". Цель проекта - создать мощное общественное движение с привлечением бизнеса, госорганов и обычных граждан для внедрения в нашу жизнь самых эффективных практик раздельного сбора мусора.

"Нашу задачу мы видим в информировании общественности о необходимости ответственного экологического поведения не только через раздельный сбор бытовых отходов, но и через оценку экологичности материалов и продуктов с точки зрения всего жизненного цикла - производства, использования и утилизации. Думаю, в ближайшем будущем каждый из нас сможет оценить экологичность любого товара с точки зрения экономики замкнутого цикла, например, воспользовавшись специальным мобильным приложением", - отметил член правления - управляющий директор компании СИБУР Павел Ляхович.

По оценке экологов общая площадь мусорных полигонов у нас в стране сегодня уже достигла размеров отдельных регионов. Таких, например, как Подмосковье. Продукты распада и горения, токсические соединения, тяжелые металлы проникают в почву, отравляют воду и воздух. Между тем до 80 процентов отходов можно использовать вторично, а пластик подлежит переработке многократно.

Цель проекта - создать мощное общественное движение с привлечением бизнеса и госорганов для внедрения эффективных практик раздельного сбора мусора

Утилизация отходов на полигонах в развитых странах осталась далеко в прошлом. Отходы используются как вторичное сырье или как источник "чистой" (не требующей сжигания углеводородов) энергии с применением технологий безвредного высокотемпературного разложения. Пищевые отходы - потенциально ценное сырье для сельского хозяйства, а отработавшие свое алюминиевые банки, пластиковые бутылки и бумажные пакеты могут быть вновь использованы в качестве материала при строительстве дорог, производстве мебели, велосипедов, одежды и многих других полезных вещей.

Алгоритм создания экологически безопасного и экономически эффективного способа переработки отходов известен. Это система раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО), которая сегодня постепенно формируется в нашей стране. В том числе и благодаря таким конкурсам, как "Разделяй правильно".

Одним из самых ярких проектов-победителей конкурса стала экологическая игра "Баскетботл" - совместный проект Лиги ВТБ и компании СИБУР. Он был признан лучшим проектом в области продвижения культуры и практики раздельного сбора отходов.

"Единая Лига ВТБ запустила экологическую акцию "Баскетботл" в начале 2017 года. Акция представляет собой раздельный сбор использованного пластика на аренах Лиги и тренировочных базах команд российских клубов Лиги ВТБ, - рассказали "РГ" в пресс-службе ВТБ. - Инициатива органично вписалась в проект "Разделяй правильно", организованный Минприроды России. В 2018 году акция продолжит развиваться: в новом сезоне раздельный сбор использованного пластика будет организован на всех игровых аренах Лиги. "Баскетботл" позволяет превратить сбор пластиковых бутылок в экоигру. Ее идея в том, что к каждой использованной бутылке надо относиться как к баскетбольному мячу на матче. Цель игрока - обязательно забросить мяч в корзину. Так и мусор должен без вариантов попасть в контейнер с надписью "пластик", чтобы потом отправиться в переработку. В этом сезоне на всех аренах Единой Лиги ВТБ установлены специальные контейнеры, которые и внешне напоминают баскетбольные корзины. Более того, Лига контролирует и дальнейший вывоз собранного мусора. Его вывозят компании-партнеры программы в регионах. Это большие специализированные компании, у которых налажен раздельный сбор отходов".

В течение игрового сезона между клубами идет постоянное соревнование: кто отправит на переработку больше пластика. Учет ведется в условных мешках, объемом 100 литров каждый. Актуальная таблица победителей всегда доступна на сайте www.basketbottle.ru. Для того, чтобы результат был засчитан, клубы снимают фото или видео процесса передачи пластика и выкладывают съемки в социальные сети.

Кстати, как подчеркнули в пресс-службе ВТБ - турнир по "Баскетботлу" открытый. В нем может принять участие любая организация, где налажен раздельный сбор мусора. Чтобы присоединиться к игре, надо связаться с Единой Лигой ВТБ, например, через социальные сети. И забросить свой первый "мяч" в корзину для пластиковых бутылок, чтобы сделать окружающий нас мир чище.