Сенат США перенес голосование по временному бюджету

Американские сенаторы перенесли голосование по временному трехнедельному бюджету на полдень понедельника (20:00 по московскому времени), что означает продление паузы в работе правительства, передает РИА Новости.

Республиканцы и демократы тем временем продолжают переговоры. Прогресса, по их словам, пока нет.

Первоначально планировалось, что верхняя палата парламента США рассмотрит данный вопрос в ночь на понедельник (утром по московскому времени).

Напомним, с 20 января из-за отсутствия бюджета федеральное правительство не выполняет ряд своих функций. Сенаторы не могут договориться о ряде параметров, включая иммиграционные меры. С начала нового финансового года, который стартовал в США первого октября, временные бюджеты принимались уже трижды.