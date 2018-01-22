Синоптики объяснили разницу между морозами в Якутии и Москве

Ветер и влажность усиливают ощущение холода. Даже при ветре, скорость которого всего 10 метров в секунду, и температуре воздуха -20 градусов жители центральных областей России могут ощущать 30-градусные сибирские морозы.

"Есть такое понятие: эффективная температура, - рассказывает "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. - Это та температура, которую ощущает наш организм. Есть масса алгоритмов вычисления такой эффективной температуры. Можно рассчитать индивидуально для каждого человека эффективную температуру, учитывая его физические особенности, наличие одежды и перемещение по улице со средней скоростью 5 километров в час. Но в основном берется погода на улице, скорость ветра и влажность. Вот, например, при -5 и скорости ветра до 10 метров в секунду, мы ощущаем холод как при -14 градусах. Мороз в -20 градусов при ветре 10 метров в секунду ощущается как -34 градуса. А если на улице -20, а ветер 15 метров секунду, то это ощущается как -36".

В столичном регионе, как поясняет синоптик, преобладает влажный атлантический воздух. А чем влажнее воздух, тем сильнее ощущается холод. В то же время, например, в Якутии, которая по-прежнему остается полюсом холода, воздух очень сухой, а лишняя влага конденсируется в морозный туман. Поэтому в Москве морозы переносятся намного хуже, чем в Якутии.

Жителям столичного региона, да и всего центра России, придется запастись выдержкой на целую неделю. Температура, конечно, не опустится до -60, как в Якутии, но до -17 в Москве и Подмосковье по ночам доходить будет.

К тому же сантиметров на 10 еще подрастут и сугробы. Похолодание в столичном регионе начнется с 23 января. Ночью будет -12…-14 градусов, а днем -7…-9. "Повеет холодом на нас с Урала, - объясняет Паршина. - Место циклонов занимает холодный антициклон".

Холоднее всего будет 25 января, когда студенты традиционно празднуют Татьянин день. Температура воздуха ночью в Москве и области опустится до -17 градусов. Днем будет теплее: -5…-10 градусов. Дальше мороз немного начнет отпускать. И к выходным днем будет -2…-7, а ночью -5…-10 градусов.

В начале недели в Южном федеральном округе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Особенно сильными они ожидаются в Краснодарском крае. В Волгоградской области прогнозируется налипание мокрого снега на деревья и провода. Температура на равнинной части Северного Кавказа ожидается в районе 0 - плюс 5 градусов. На Черноморском побережье по сравнению с прошедшей неделей потеплеет: ночью ожидается +4…+9, днем +9…+14 градусов. В Крыму, наоборот, погода портится: в понедельник пройдет дождь и мокрый снег, а также поднимется сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

На севере европейской территории России холоднее, чем в центре. Днем в Мурманской области -10…-15 градусов, местами до 20 градусов мороза. В Архангельской области неделя начнется с повышения температуры до -8…-13 градусов. В Ненецком округе немного холоднее: -12…-17 градусов. Но ветрено, особенно в понедельник. В Вологодской области днем -5…-10 градусов. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях днем -6…-11 градусов. В Карелии чуть холоднее - до -15 градусов. На большей части Приволжского округа сильный мокрый снег и ветер. В среднем Поволжье гололед. Температура днем -2…-7 градусов.

Урал окажется на стыке циклона и антициклона. Там небольшой и умеренный снег, плюс ветер. На юге Челябинской области держится аномально холодная погода. Ночью в горах и низинах до -37 градусов, днем до -22. На среднем Урале тоже в начале недели похолодает: ночью до -36 градусов, днем -25. В Курганской области также мороз: ночью -25…-30 градусов, в горах и низинах до -40, днем -22…-27, в горах и низинах до -37 градусов.

Холод от сибирского антициклона охватил южные области Западной Сибири, большинство районов Красноярского края, север Уральского федерального округа. Аномально холодно будет и в Омской области. Там ночью до -40 и ниже, а днем до -38 градусов. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае, тоже очень холодно, на 7 градусов ниже нормы. Ночью -50, днем -40. На крайнем юге Кемеровской области -31…-36 ночью и днем -25…-29 градусов. Сильный мороз на Ямале. На востоке до -50. В Ханты-Мансийском округе до -51 ночью и днем до -41 градуса.

В центральных и южных районах Красноярского края ночью до -52 и днем до -42 градусов. Без осадков. В Тыве также очень холодно: -48 ночью, днем -38. В Эвенкии еще холоднее: ночью -52…-57, а днем -50. На юге Таймыра ночью -50 и днем -42. Но в большинстве районов Таймыра ночью -35…-40 градусов, а днем -30…-35.

Очень холодно в Иркутской области: ночью до -51 и днем до -43 градусов. И еще местами небольшой снег. За Байкалом почти под 50, особенно в Забайкальском крае, где на севере до -48 ночью и днем до -38. В Бурятии ночью до -45 и днем до -35 градусов. При этом еще и довольно ветрено.

В Приморском крае устанавливается аномально холодная погода. Ночью до -40 и ниже, днем до -25 градусов. Преимущественно без осадков. На юге Сахалина около 10 мороза, на севере до -15…-20 днем. На Курилах -4…-9 градусов, будут метели и ветер.

В Хабаровском крае и Амурской области местами небольшой снег и ветер. Днем в Хабаровском крае -20…-25 градусов, местами -35, на побережье -8…-13 градусов. Ночная температура местами до -45, а в основном -30…-35 градусов. Морозно в Амурской области: на севере до -42 ночью и до -30 днем, на юге ночью до -38, а днем до -25 градусов. В Якутии до -54 градусов, что немного теплее, чем было.

В Магаданской области активизируется циклон и выходит на акваторию Охотского моря. Поэтому на побережье Магаданской области метель и ветер. Но днем тепло: 0…-5 градусов.

В континентальных районах морозы будет слабеть: ночью -27…-32 градуса, а днем -15…-20 градусов. На Чукотке -32…-37 градусов. На северо-востоке -12…-17 градусов. В континентальных районах -42…-47 градусов.

На Камчатке умеренный снег. На юге Камчатки -10 днем, на севере -4…-9 градусов.