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21.01.2018 19:00
Рубрика: Экономика

Специальное назначение

Выбран глава опорного банка для "оборонки"
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Специализированным банком для нужд гособоронзаказа станет Промсвязьбанк, находящийся в данный момент на санации. Его председателем правления выбран Петр Фрадков, занимающий сейчас должность главы группы Российского экспортного центра. После смены профиля работы Промсвязьбанк почти неизбежно попадет под санкции, зато другие кредитные организации избегнут этого риска, считают аналитики.

О назначении Фрадкова главой Промсвязьбанка объявил в пятницу министр финансов Антон Силуанов. Он же подтвердил выбор Промсвязьбанка как опорного для работы со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Позже сам Фрадков заявил журналистам, что согласился возглавить банк и уже принимает участие в подготовке нормативной базы для передачи в него в установленные сроки средств гособоронзаказа. При этом Фрадков уточнил, что Промсвязьбанк продолжит активно работать в корпоративном и розничном сегментах.

Фото: depositphotos.com
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В середине декабря Промсвязьбанк был взят ЦБ на санацию, став третьим крупным банком, который проходит процедуру оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора: в августе и сентябре в него попали "Открытие" и Бинбанк. Помощь оказывается через прямые инвестиции в капитал, в результате основным или стопроцентным собственником банка становится сам Банк России.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в собственность Российской Федерации в течение первого квартала 2018 года. В регуляторе подчеркнули, что масштабы банка (в том числе большая филиальная сеть в России и за рубежом) позволят ему работать с широким кругом оборонных предприятий.

Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в собственность РФ до конца первого квартала

С высокой вероятностью Промсвязьбанк попадет под западные санкции: в нем будут обслуживаться компании, находящиеся под действующими ограничениями, говорит управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев. "Но так как концентрация пассивов Промсвязьбанка на нерезидентах невысокая, ограничение в привлечении капитала с западных рынков не должно оказать существенного негативного влияния на деятельность банка", - полагает он.

Фото: Архив "РГ"
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Вероятность введения санкций против Промсвязьбанка высока, соглашается директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. "Его назначение ключевым финансовым институтом, обслуживающим ОПК, имеет целью "разгрузить" другие крупные российские банки от такого рода рисков", - считает аналитик. При этом, по мнению Сараева, несмотря на санкционные риски, работа с гособоронзаказом позволит Промсвязьбанку существенно нарастить недорогую базу фондирования, а также гарантирует высокую финансовую и административную поддержку со стороны государства.

По словам Проклова, с учетом перепрофилирования банка и возможных санкций вполне вероятно, что банк в дальнейшем не будет раскрывать значительную часть информации о себе, что затруднит оценку результатов его деятельности. Также для денежных потоков компаний из ОПК характерна определенная сезонность, что необходимо учитывать кредиторам, напоминает Сараев. По мнению аналитика, оборонному комплексу будет более целесообразнее всегда иметь несколько расчетных центров. "Но вариант с созданием единственного банка вследствие объединения с другими кредитными организациями также возможен", - не исключает он.

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