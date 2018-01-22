Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года

"О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями

на 29 апреля 2008 года)

4342. Текстовая часть аудиозаписи "Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля" под названием "Убивай космонавтов", длительностью 03 минуты 27 секунд, начинающаяся словами: "Я упорный сторонник народной расправы..." и заканчивающаяся словами: "... Убивай космонавтов! На...(нецензурное слово) их! Убивай их в п...(нецензурное слово)", размещенная в разделе "Аудиозаписи" (https://vk.com/audios180231004) на Интернет-сайте "vk.com" (решение Благовещенского городского суда от 16.10.2017);

4343. Аудиозапись "джамаат-булгар-вставай-на-джихад" продолжительностью 2 минуты 55 секунд, начинающаяся словами: "Неверные хотят господства на земле...", заканчивающаяся словами: "... под лозунгом "Аллаху Акбар" воевать", размещенная в сети Интернет по адресам:

"https://zaycev.online/tracks/джaмaaт-бyлгap-вcтaвaй-нa-джихад";

"http://mp3-pesnii.ru/skachat-besplatno/джамаат+булгар+вставайте+на+ джихад";

"https://my-zaycev.net/poisk/джaмaaт-бyлгap-вcтaвaй-нa-джихад";

"http://best-muzon.net/music/174355-dzhamaat-bulgar-vstavay-na-dzhihad";

"https://muzofond.com/search/джaмaaт%20бyлгap";

"http://mp3shka.me/dzamaat-bulgar-vstavaite-na-dzihad-nasid";

"http://audio.nur.kz/1146745-dzhamaat-bulgar-vstavajte-na-dzhihad-(nashid)";

"https://vkmusic.ru/%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80" (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 17.10.2017);

4344. Информационный материал, размещенный на странице в сети Интернет: vk.com/russtudent, в виде текстов, графических изображений, аудио-видео записей (решение Басманного районного суда города Москвы от 18.05.2016);

4345. Текст и аудиозапись песни "Мы помним тебя Расул" (начинающейся словами "Профиль гордой горной птицы...", заканчивающейся словами "...По-другому нам нельзя" и имеющей также название "Светлой памяти Расула Халилова") исполнителя "Warriors of Zion" продолжительностью 03 мин. 16 сек., расположенной на указателях интернет-страниц:

https://playvk.com/song/Warriors+of+Zion/%D0%9C%D1%8B+%D0%BF%D0%BE %D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB/

http://iplayer.fm/song/30357439/WARRIORS_OF_ISRAEL_-_My_pomnim_tebya_Rasul.. .ahahaha/

http://mp3-pesnja.com/mp3-music/%D0%BC%Dl%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B C+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB...%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1 %85%D0%B0%29%29%29

http://muz-muz.net/storage/%D0%9C%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC% D0%BD%D 0%B8%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%A0%D0 %B0%D 1%81%D1%83%D0%BB

http://mp3shka.mobi/t/16682007/warriors-of-zion-my-pomnim-teba-svetloj-pamati-rasula-halilova

https://zvonko.me/poisk/%DO%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1% 81%D1%83%D0%BB

http://muz-color.ru/?s=%D0%9C%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8 %D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F

http://vozmimp3.com/?string=%D0%9C%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D 0%BD%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F

http://muzfm.wm-scripts.ru/Warriors%200f%20Zion/ и других указателях страниц сайтов (решение Волжского районного суда города Саратова от 23.10.2017).

Изменения в федеральном списке экстремистских материалов

Пункты 4315 и 4316 изложить в следующей редакции:

4315. Текст статьи "Зачем Путину понадобились теракты в Питере?", начинающийся со слов "Во-первых, с учетом того, что Россия полицейское авторитарное государство" и заканчивающийся словами "В том числе и для самого Путина", в качестве автора которого указан Александр Мережко, размещенный в сети Интернет по электронным адресам:

http://censoru.net/17801-zachem-putinu-ponadobilis-terakty-v-pitere.html, http://giperboloid.info/zachem-putinu-ponadobilis-terakty-v-pitere/,

http://vchaspik.ua/v-mire/423351-zachem-putinu-ponadobilis-terakty-v-pitere-mnenie (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определения Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017 и от 24.11.2017);

4316. Текстовая часть графического материала "Граждане России будьте бдительны! Падает рейтинг - Ждите террактов!", размещенного по электронному адресу: http://censoru.net/17801-zachem-putinu-ponadobilis-terakty-v-pitere.html (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определения Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017 и от 24.11.2017).

Список предоставлен Минюстом России