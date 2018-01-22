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22.01.2018 21:04
Рубрика: Общество

Завтра начинается сегодня

Устойчивое развитие - это союз трех "П": помощь людям, польза планете, прибыль
Текст: Албена Васильева (руководитель направления коммуникаций и устойчивого развития Covestro в России и странах СНГ)
Российская газета - Спецвыпуск №7476 (13)
Сокращение выбросов, уменьшение потребления электроэнергии, оптимизация - все вопросы, связанные с экологией производства, которые стояли перед химическими концернами и 10 лет назад, сегодня перешли на новый уровень.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Акцент делается не только на решении задач каждого конкретного производства, должна быть улучшена ситуация на всем пути переработки сырья. Другими словами, речь идет о совместной оптимизации процессов, расчете углеродного следа продукта от "добычи нефти" до утилизации упаковки конечного продукта.

Отчеты по устойчивому развитию наравне с отчетами о производственной деятельности сегодня - неотъемлемая часть корпоративной политики всех крупнейших мировых компаний. Немецкий концерн "Ковестро", декларируя свою миссию и стратегию, ставит во главу угла принцип триединства - помощь людям, польза планете и получение прибыли. Взаимосвязь этих трех "П" - ключ к пониманию того, что на самом деле означает "устойчивое развитие". Как коммерческое предприятие мы стремимся к получению прибыли. Одновременно желая приносить пользу обществу, что глобально может выражаться в желании сохранить нашу планету для будущих поколений. Только обеспечивая процветающее будущее для всех, можно двигаться к устойчивому развитию.

Вопросы экологии и благосостояния общества всегда в фокусе внимания социально ответственных компаний

К слову, еще несколько лет назад понятие "устойчивое развитие" могло вызвать разве что недоумение. На слуху было слово "зеленый", и "зеленым" становилось все, что только можно, - экономика, химия, строительство. Термин использовали, даже не задумываясь о том, насколько он корректен. Продукция и услуги получали звание "зеленых" или "экологически безопасных" в основном по маркетинговым соображениям, ведь их влияние на нашу планету и общество не было оценено никакими конкретными критериями. В том числе и поэтому мы сегодня сознательно говорим именно об "устойчивости", вместо того, чтобы использовать термины с нечетким определением и возможностью неправильной интерпретации. И называем решение устойчивым только в том случае, когда оно соответствует по меньшей мере двум из трех "П".

Фото: Алексей Насыров / РИА Новости www.ria.ru
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Чтобы правильная терминология наконец вошла в жизнь, важно помочь людям понять концепцию устойчивого развития. Очень часто оно ассоциируется исключительно с воздействием на окружающую среду. Конечно, это очень важно. Если мы не поддерживаем способность нашей планеты обеспечивать среду обитания и ресурсы для всех видов жизни, мы не можем говорить об устойчивости. Но есть еще кое-что. Помимо сохранения окружающей среды, для социально ответственных компаний не менее важно обеспечивать благосостояние общества, которое в значительной степени зависит от устойчивых с экологической точки зрения товаров и услуг, предоставляемых этими компаниями. Именно в трехмерной взаимосвязи таких понятий, как коммерческая деятельность, социальное благополучие и защита окружающей среды, и заключается концепция устойчивого развития. А термин "зеленый" здесь совсем ни при чем.

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