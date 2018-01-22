В Австралии пассажирский поезд врезался в ограждение на станции

В Сиднее пассажирский поезд не смог остановиться и врезался в ограждение на станции.

Инцидент произошел в 10:00 по местному времени на северо-западе города. Как пишет РИА Новости, прибывающий на станцию "Ричмонд" состав врезался в буферный тупиковый упор платформы.

Пострадали не менее 16 человек. Им потребовалась помощь медиков. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные и три вертолета. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной аварии - ошибка машиниста или техническая неисправность.