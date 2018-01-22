В центре Сеула сожгли флаги КНДР и фото Ким Чен Ына

На площади рядом с вокзалом Сеула сожгли флаги Северной Кореи и фотографии ее лидера. Таким образом собравшиеся выразили свой протест против визита в страну делегации из КНДР.

Полиция вмешалась в происходящее, потушив пламя огнетушителями. Акция была организована "Корейской патриотической партией" в связи с прибытием в Сеул деятелей культуры из Пхеньяна. Они должны согласовать предстоящие гастроли северокорейских музыкантов. "Олимпиада в Пхёнчхане на деле становится пхеньянской олимпиадой Ким Чен Ына для пропаганды северокорейской системы и оправдания северокорейского ядерного оружия", - говорится в заявлении организации.

РИА Новости напоминает, что 9 января представители КНДР и Южной Кореи договорились о приезде на Олимпиаду северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов.