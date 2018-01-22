В Японии вдвое возросло число инцидентов с авиацией США

В минувшем году число инцидентов с военной авиацией США в Японии возросло более чем в два раза. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны островного государства Ицунори Онодэра.

По его словам, в 2017 году было отмечено 25 инцидентов и технических проблем, связанных с самолетами, вертолетами и другими летательными аппаратами ВС США. "В 2016 году их было 11, рост более чем вдвое", - сказал глава японского военного ведомства.

Онодэра подчеркнул, что Япония требует от США гарантировать безопасность полетов американской авиации в стране.

Только на острове Окинава за последние пять месяцев произошли уже семь инцидентов. Это вызывает протесты как со стороны центральных властей Японии, так и местной администрации.