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22.01.2018 21:00
Рубрика: Общество

Звезды сошлись

В Москве открылась выставка Interplastica-2018
Текст: Александра Михина
Российская газета - Спецвыпуск №7476 (13)
Международная специализированная 21-я выставка пластмасс и каучука Interplastica в московском "Экспоцентре" продлится с 23 по 26 января 2018 года. Выставка организована компаниями "Мессе Дюссельдорф ГмбХ" и "Мессе Дюссельдорф Москва" при поддержке Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр", Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и образования РФ, правительства Москвы, Российского союза химиков, Московского союза химиков и компании "Росхимнефть".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Состав участников и деловая программа, отражающая все актуальные направления развития отрасли, свидетельствуют о мировом уровне выставки. В этом году свою продукцию здесь представляют более 700 компаний из 35 стран, среди которых такие лидеры химической промышленности, как "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез", "СИБУР", "Группа ПОЛИПЛАСТИК", "Пластик" (Узловая), DOW, BASF, Covestro и многие другие.

Одна из "изюминок" выставки Interplastica - возможность увидеть все значимые новинки в области оборудования для производства полимеров от мировых звезд отрасли: ENGEL Austria, KraussMaffei, Wittmann Battenfeld, ZHAFIR Plastics Machinery, JSW, ARBURG, Macchi, Haitian International, "Солан-D", Sumitomo (SHI) Demag, "АТЛАНТ". Ожидается и участие новых экспонентов из Австрии, Китая, Испании, Франции, Великобритании, США, Индии, Ирана и Турции.

В пул постоянных участников Interplastica входят и поставщики оборудования и материалов из Германии ("Немецкий павильон" выставки). На одной площадке традиционно будут представлены все составляющие полимерного бизнеса: от идеи до решения, от сырья и оборудования до конечных продуктов. Фирма Karl Finke GmbH, например, презентует инновационные способы окрашивания пластмассы. Итальянская компания Negri Bossi S.p.A. покажет новейшую модель термопластавтомата в паре с роботом-манипулятором. Суть разработки - автоматизация процесса литья пластмасс. На презентации участники и гости выставки увидят весь процесс создания теннисной ракетки из трех видов материалов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Особый акцент и в этом году будет сделан на трехмерных технологиях. Во второй раз в рамках Interplastica пройдет специализированная выставка 3D fab +print, на которой аддитивные технологии представлены в тесном взаимодействии с полимерной индустрией. В рамках мероприятия состоится трехдневная конференция с участием российских и зарубежных экспертов. Параллельно с Interplastica-2018 пройдет выставка Upakovka, знакомящая с актуальными тенденциями современной упаковочной отрасли.

"Отечественная отрасль переработки пластмасс нуждается в технической модернизации, повышении качества сырьевой базы и снижении зависимости от импорта высокотехнологичной продукции, расширении производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, - считает президент Российского союза химиков Виктор Иванов. - Традиционно выставка "Интерпластика" - это место, куда со всего мира съезжаются производители сырья и добавок, компании, предлагающие высокоэффективное оборудование и передовые технологии, сервисные компании. Это выставка, которую бизнес ждет весь год".

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