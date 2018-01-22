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22.01.2018 20:30
Рубрика: Экономика

Налог проверят на редкость

Добытчикам ряда металлов в России подготовили новые льготы
Текст: Елена Березина, Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7476 (13)
Минприроды внесло в правительство поправки в Налоговый кодекс, которые почти обнуляют налог на добычу в России редкоземельных металлов (РЗМ). Об этом "Российской газете" сообщил глава ведомства Сергей Донской. По его мнению, поправки привлекут инвестиции в отрасль и позволят повысить экономическую эффективность освоения месторождений редких металлов.
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Законопроект уточняет перечень РЗМ в Налоговом кодексе и корректирует порядок исчисления ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). К группе РЗМ, как правило, относят 17 элементов, однако минприроды расширяет перечень до 34. Законопроект относит к редким металлам, например, литий, рубидий, цезий, бериллий, стронций, кадмий, скандий и прочие.

Сейчас потребление подобных металлов в России в различных сферах промышленности примерно на 90 процентов покрывается импортом. Мировым лидером считается Китай, производящий и поставляющий на экспорт до 97 процентов РЗМ.

Экономическая эффективность освоения отечественных месторождений редких металлов и организация их попутного извлечения из руд других видов полезных ископаемых остается в России на низком уровне, не позволяющем привлекать необходимые инвестиции. Для стимулирования отечественной добычи минприроды предлагает снизить ставку НДПИ с восьми до 4,8 процента и применить к ней коэффициент.

Например, законопроект вводит понятие "критически важных редких металлов" для развития экономики и повышения ее конкурентоспособности. Коэффициент к ставке НДПИ для подобных проектов с РЗМ, образующими собственные месторождения, предлагают принять равным 0,1 на десять лет.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Еще один коэффициент, характеризующий эффективность рационального использования попутных РЗМ, предлагают принять равным нулю, но только для тех компаний, которые подтвердят, что добыли металл на территории России как самостоятельную редкометалльную товарную продукцию в течение всего срока разработки месторождения, то есть тоже минимум десяти лет.

"Существенная часть учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых редких металлов извлекается из недр попутно при добыче других полезных ископаемых. Они фактически теряются", - пояснил "РГ" необходимость поправок Сергей Донской. Пока что компании в большинстве случаев не рассматривают запасы РЗМ при обосновании налогооблагаемой базы (такие металлы переходят в продукты технологического передела и дальнейшему учету и налогообложению не подлежат).

Инфографика: Леонид Кулешов / Елена Березина

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