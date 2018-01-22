В Сирии началась ликвидация окруженной группировки "Джебхат ан-Нусры"

В Сирии началось уничтожение окруженной группировки боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России). Об этом информирует министерство обороны РФ.

В операции на востоке провинции Идлиб участвуют правительственные войска арабской республики и отряды народного ополчения. В общей сложности в окружении находятся более 1,5 тысячи боевиков. У них на вооружении имеются танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.

Между тем за минувшие сутки сирийская армия в ходе наступления продвинулись на шесть километров в северном направлении от аэродрома Абу-Духур, от боевиков удалось освободить 24 населенных пункта.