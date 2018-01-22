В Таиланде две россиянки погибли в ДТП, украинец получил травмы

Две гражданки России погибли в ДТП в Таиланде. Инцидент произошел на острове Пхукет в воскресенье около двух часов по местному времени, когда россиянки, находившиеся в качестве пассажирок в автомобиле Nissan Almera, ехали в аэропорт.

Портал thephuketnews.com называет имена погибших. Это - 67-летняя Луиза Самигуллина и 68-летняя Лилия Маликова, которые с ранениями были доставлены в местную больницу и скончались, не приходя в сознание. Водитель "Ниссана", гражданин Украины Артем Сердюков, отделался ушибами и остается в больнице. Полиция проверит его на алкоголь и наркотики.

По предварительной версии, Сердюков не справился с управлением на крутом повороте в районе Ченг Тхале и врезался в микроавтобус, который ехал по встречной полосе. Водитель микроавтобуса не получил серьезных травм.

По словам представителя местной полиции, две российские женщины прибыли на Пхукет 23 декабря и находились на отдыхе в Камале. О случившемся поставлено в известность российское посольство в Таиланде.