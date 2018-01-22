Верховная рада вернется к реинтеграции Донбасса

Принятый Верховной Радой так называемый закон "о реинтеграции Донбасса" вызвал восторженную реакцию только в среде киевских радикалов и крайне осторожные комментарии в Евросоюзе.

В Берлине обещали высказаться после внимательного изучения документа - к слову, до сих пор не опубликованного на сайте украинского парламента. В свою очередь МИД Франции констатировал сугубо внутренний характер закона и призвал "все стороны соблюдать договоренность о прекращении огня и продвигаться по пути мирного урегулирования конфликта".

"Этот закон касается внутренней организации украинских гражданских и военных структур в контексте конфликта на востоке Украины. Мы ожидаем, что дипломатические усилия в разрешении конфликта, в частности, в формате "Нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы, будут продолжаться на основе выполнения всех соответствующих обязательств", - так звучит официальная позиция Евросоюза.

О том, что западным странам непросто критиковать находящийся под их патронатом Киев, заявил на пресс-конференции, проходившей в стенах ООН, глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, представители Германии, Франции и США обязательно объяснят Украине, что закон с юридической точки зрения перечеркивает минские договоренности, однако сделано это будет не публично.

"Взяв под свое крыло эту власть, которая абсолютно недоговороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа и репутации, но такова жизнь. Мы будем спокойно и твердо отстаивать пакет, который честный, под которым подписался президент Порошенко и лидеры Донецка и Луганска", - расширил свою мысль в интервью изданию "Коммерсант" Сергей Лавров.

Закон о реинтеграции Донбасса, как сообщают украинские СМИ, пока не подписан ни спикером парламента, ни президентом. Также неизвестна дата его вступления в силу. Дело в том, что фракция "Оппозиционного блока" в Верховной Раде - единственная сила, не давшая ни одного голоса "за", - сделала попытку заблокировать эту процедуру.

В пятницу руководители фракции зарегистрировали постановление об отмене решения Верховной Рады в связи с нарушениями парламентского регламента и конституции. В частности, авторы указывают, что депутаты и секретариат парламента не получили требуемых по закону десяти дней на ознакомление с текстом закона и поправок до начала их рассмотрения, а также указывают на факты "не персонального" голосования депутатов. В соответствии с регламентом Рады, имеющим на Украине статус закона, проект постановления об отмене голосования за "реинтеграцию", должен быть рассмотрен на ближайшем пленарном заседании - 6 февраля. До этого момента спикер Парубий и президент Порошенко не имеют права ставить свои подписи под "реинтеграцией", которую в Донецке и Луганске расценивают как подготовку к войне и выход из Минских соглашений.