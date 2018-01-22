Холодная весна, засуха и проливные дожди в Европе в 2017 году могут поднять цены на вино Старого Света и очень серьезно помочь российским производителям. Подорожавшие европейские тихие вина всегда будет чем заменить.

Погодные катаклизмы, весь прошлый год преследовавшие европейских виноделов, выльются в подорожание вина уже с марта 2018 года. Фото: EPA

Погодные катаклизмы в Старом Свете в итоге приведут к тому, что производство вина снизится приблизительно на 15 процентов, до 145 миллионов гектолитров, подсчитали в Еврокомиссии.

Причем подавляющая часть придется на три самых крупных винодельческих региона - это Франция, Италия и Испания, вместе они выпускают около 80 процентов европейского вина.

Дорогие вина, те, которые в российской рознице продаются по цене от 800 рублей за бутылку, могут подорожать процентов на 10, а вот более бюджетному алкоголю повезет гораздо меньше, предупреждает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

И констатирует, что за 2018 год ценник на вина стоимостью от 250 до 500 рублей может вырасти на 20-30 процентов.

"Около 65 процентов вина в России сегодня продается по цене до 800 рублей. И в любом случае подорожание иностранного вина позитивно для российского рынка, так как импорт занимает только его треть. Следовательно, должны вырасти объемы отечественного вина на полках и, возможно, его ассортимент", - предполагает Дробиз.

Впрочем, продолжает эксперт, одним российским вином дело не ограничится. "Выпадающие объемы этого алкоголя из Европы частично будут закрыты вином из Чили, Аргентины, ЮАР", - считает эксперт. По оценке Дробиза, рост стоимости европейского вина россияне заметят уже с марта 2018 года.

"В результате российские вина будут более привлекательны, ведь импорт упадет на 10-15 процентов, а производство российских вырастет в 2018 году где-то на 10 процентов", - дает оценку эксперт. И резюмирует, что наши производители цены скорее всего не поднимут, разве что из-за инфляции.

Рост цен на импортное вино приведет к тому, что покупатель, может быть, будет больше обращать внимания на отечественное, которое, по оценкам многих экспертов, в этих ценовых категориях ничуть не хуже ни по вкусу, ни по аромату.

"Главное, чтобы небольших российских виноделов допустили на полки сетей - основная проблема именно в этом", - добавляет президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.