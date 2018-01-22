Уровень вторичной переработки полимеров в России далеко отстает от объема их потребления. Перерабатывается не более трети полимерных материалов при том, что ежегодно используется не менее трех миллионов тонн. Как решить эту проблему, рассказал в интервью "РГ" министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Сергей Ефимович, мировая статистика говорит о миллионах тонн пластикового мусора - пакетов, стаканчиков, пленок. Насколько остро стоит проблема незаконного размещения пластиковых отходов в России?

Сергей Донской: в России реализуется реформа системы управления отходами. Фото: Александр Корольков

Сергей Донской: Покупая пластиковый пакет, многие думают, что "пластиковая проблема" к ним не относится, пусть сортировкой занимается кто-то еще. Но полигоны уже переполнены. Города расширяют свою территорию, приближаясь к некогда отдаленным полигонам. И переносом полигонов эту проблему не решить. В России сейчас реализуется реформа системы управления отходами. Внесены масштабные изменения в законодательство. Заложена правовая и организационная основа для повсеместного перехода от захоронения отходов преимущественно к их переработке.

Законодательную базу мы начали готовить еще с 2014 года. В 2019 году реформа управления системой сбора и утилизации отходов должна начаться повсеместно. Но уже многие регионы, многие компании начали работать и внедрять эту систему. Завершено строительство двух мусоросортировочных комплексов мощностью 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год и восьми современных полигонов для захоронения отходов. Ввели в эксплуатацию новые мусоросортировочные линии на полигонах ТКО. Ликвидируются 25 объектов накопленного экологического ущерба в рамках программы "Чистая страна". 10 таких объектов закрыто в 2017 году. Проводятся - пока в пилотном режиме - мероприятия по введению раздельного сбора отходов в целом ряде регионов. Сокращение объема захороненных ТКО уже составило 300 тысяч тонн в год.

Какие экологические риски возникают, если нет правильной утилизации пластика?

Сергей Донской: По данным ООН, сейчас в мире производится в 20 раз больше пластика, чем 60 лет назад, когда он только начал массово использоваться. Если в 50-х годах производители пластиковых материалов выдавали около пяти миллионов тонн различных товаров в год, то с начала нового столетия ежегодно выпускается почти 100 миллионов. В России в последние годы объем производства первичной пластиковой тары составляет приблизительно 600 тысяч тонн. Пластик является продуктом переработки нефти и при разложении или сжигании выделяет опасные вещества. Пластиковые отходы, по данным ООН, ежегодно становятся причиной гибели более миллиона морских птиц и более 100 тысяч млекопитающих. Вредоносные частицы поглощают даже медузы и зоопланктон.

Ученые говорят, что летальный исход зачастую обусловлен именно токсическим воздействием пластика на организм, но большинство животных все-таки приспосабливаются к такому меню. И в результате они накапливают в себе ядовитые вещества, передавая их по пищевой цепочке вверх, в том числе к человеку. Пластик, в частности, полиэтилентерефталат (ПЭТФ, чаще называемый ПЭТ), из которого делают большую часть одноразовой тары, долго не разлагается. Специалисты называют разные сроки, за которые может разрушаться пластик, - от 50 до 500 лет.

На ваш взгляд, в эпоху бурного развития технологий, промышленности, в эпоху роста потребления во многих сферах жизни, о чем нельзя забывать каждому из нас?

Сергей Донской: Наши дети и внуки не должны жить на мусорке. Сегодня мы требуем от бизнеса перехода на экологичные технологии.

Наши дети и внуки не должны жить на свалках. Сегодня мы требуем от бизнеса перехода на экологичные технологии

Но и каждый россиянин может многое сделать. Например, любой может отказаться от индивидуальной упаковки для каждого вида товара - не множить пластиковые отходы. Сейчас эта тема активно обсуждается в профессиональной среде.

Мы подготовили изменения в закон об отходах для внедрения сортировки отходов в системе ЖКХ, для производителей эта система ответственности уже работает. Для внедрения системы раздельного сбора и вовлечения отходов во вторичный оборот в 2017 году мы ввели запрет на захоронение отдельных видов отходов. Он позволит существенно увеличить объем переработки. В число отходов, утилизация которых обязательна, вошли и полимеры. А с 2019 года будет запрещено захоронение полиэтилена и полиэтиленовой упаковки. В целом переход на сортировку - задача не на один год, формирование практики потребует времени, но мы сделали большой шаг.

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Утилизация товара, который потерял потребительские свойства, - задача производителя

Сергей Донской: Европейским странам, Японии потребовалось на внедрение системы раздельного сбора более 30 лет. Мы должны пройти этот путь быстрее.

Какая из стран могла бы стать примером правильного обращения с мусором?

Сергей Донской: Массовый рост отходов начался с появлением пластика, с модой на него в середине ХХ века. Первыми с огромным количеством отходов начали сталкиваться развитые страны, в том числе Япония - там стало негде их захоранивать, свалки появлялись на дорогах, на полях. И если начиная с 60-х годов, Япония пришла к разделению мусора, пережив "мусорные войны", то сейчас мусор в этой стране - ценный ресурс. Кстати, некоторые коллеги сейчас предлагают помимо экспорта японских технологий по мусоропереработке наладить импорт отходов в Страну восходящего солнца, причем эти предложения звучат со стороны японских компаний. Мы считаем, что на Дальнем Востоке ТБО - это ресурс, который нам самим пригодится, но как отдельный проект, в том числе с участием наших компаний, этот шаг может быть полезен и России, и Японии.

Будет ли усиливаться ответственность производственных компаний за наносимый ими экологический ущерб?

Сергей Донской: Мы ввели эту ответственность и постепенно ужесточаем ее. Второй год работает институт расширенной ответственности производителя (РОП). Утилизация товара, который потерял потребительские свойства, в том числе упаковки, лежит на плечах производителя. Там, где источник образования отходов, - там их и должны использовать в дальнейшем. Производишь продукцию из пластмассы - значит занимаешься и ее переработкой. Не хочешь заниматься - плати экосбор, и этим займется государство.

Сейчас перерабатывается не более трети отходов полимеров. Это очень мало, и, тем не менее, бизнес заинтересован именно в переработке. Многие модернизировали предприятия, некоторые заменили целиком отдельные производственные линии, например, перешли на производство биоразлагаемых пластиковых пакетов.

Как можно использовать полимеры вторично?

Сергей Донской: Одним из традиционных направлений переработки полимеров, насколько я знаю, является производство из них стройматериалов. Например, с использованием отходов полимеров и текстиля производятся материалы для внутренней отделки помещений, теплозвукоизоляционные или кровельные материалы.

Инфографика: Антон Переплетчиков / Татьяна Батенева