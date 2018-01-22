Оформить в собственность квартиру или дом можно будет всего за два дня. Причем для этого не потребуется даже никуда ходить. Росреестр намерен в этом году запустить в Москве и Санкт-Петербурге проект "Фабрика электронных регистраций".

Пилот "Фабрики" был запущен еще летом прошлого года в Московской области. Чем же уникален этот проект? "Фабрика электронных регистраций" предоставляет самую популярную услугу Росреестра - регистрацию прав на недвижимость - в электронном виде. Как отмечают в Росреестре, с момента запуска проекта количество регистрационных действий в электронном виде увеличилось почти в четыре раза. В декабре 2017 года было обработано более 17 тысяч заявлений, поданных на регистрацию через Интернет.

Электронная цифровая подпись для физических лиц стоит около 700 рублей

Благодаря тому, что электронная форма работы оказывается более продуктивной, чем привычная в бумажном виде, один сотрудник Росреестра теперь может рассматривать до 400 дел о регистрации в месяц. И, таким образом, зарегистрировать жилье стало возможным в течение всего 2 дней вместо 7 дней, которые сегодня максимально предусмотрены на регистрационные действия.

Технически онлайн регистрация проходит следующим образом. Человек заходит на сайт Росреестра, находит там раздел "Физическим лицам" и нажимает на подраздел "Зарегистрировать недвижимость". Далее нужно выполнить определенную последовательность действий, предоставить сканы ряда документов, среди которых договор купли-продажи, передаточный акт, документы, удостоверяющие личность, кадастровый план, квитанции об оплате госпошлин. Заверяется заявление на государственную регистрацию недвижимости электронной цифровой подписью. Стоит электронная подпись для граждан около 700 рублей. И получить ее можно в удостоверяющих центрах, работающих в региональных кадастровых палатах. Кстати, если человек покупает жилье на первичном рынке, то ряд застройщиков уже имеют собственные удостоверяющие центры для своих клиентов. Застройщики активно пользуются онлайн-услугой, так как зарегистрировать огромное количество заключенных сделок намного удобней в Интернете. Будущие новоселы могут получать электронные цифровые подписи прямо в офисе после подписания договора долевого участия.

Другое полезное новшество от Росреестра - "3D-кадастр". В пилотном режиме этот проект будет запущен на сайте Росреестра в марте 2018 года. В нем будут собираться проекты зданий и сооружений, выполненные в трехмерном изображении. Это особенно важно при учете инфраструктурных сооружений, построенных на разных уровнях с поверхностью земли (пешеходные переходы, мосты и т.п.), а также зданий нестандартной формы с нависающими этажами. "3D-кадастр" обеспечит корректный учет таких объектов. С практической точки зрения с помощью этого сервиса можно определить кадастровую стоимость недвижимости, что важно для расчета величины имущественного налога.

Еще один новый сервис под названием "Жизненные ситуации" будет предоставлять пошаговые инструкции по получению госуслуг в зависимости от конкретной жизненной ситуации. Ну, например, человеку нужно оформить землю в собственность. Он заходит в "Жизненные ситуации", находит нужную тему и начинает изучать, куда для этого нужно обращаться, какие документы иметь на руках, откуда пригласить кадастрового инженера и т.д. Также сервис расскажет о том, как оформить право собственности на долю в доставшейся по наследству квартире, зарегистрировать ипотеку, запретить регистрационные действия с жильем без личного участия. Всего будет описано 74 ситуации, с которыми люди сталкиваются при оформлении недвижимости. Формы документов, в том числе договоров, также можно будет скачать при помощи сервиса. "Жизненные ситуации" будут размещены на официальном сайте Росреестра, который в этом году будет интегрирован с единым сайтом госуслуг. К апрелю 2018 года будет разработано и одноименное мобильное приложение.