Пилот "Фабрики" был запущен еще летом прошлого года в Московской области. Чем же уникален этот проект? "Фабрика электронных регистраций" предоставляет самую популярную услугу Росреестра - регистрацию прав на недвижимость - в электронном виде. Как отмечают в Росреестре, с момента запуска проекта количество регистрационных действий в электронном виде увеличилось почти в четыре раза. В декабре 2017 года было обработано более 17 тысяч заявлений, поданных на регистрацию через Интернет.
Благодаря тому, что электронная форма работы оказывается более продуктивной, чем привычная в бумажном виде, один сотрудник Росреестра теперь может рассматривать до 400 дел о регистрации в месяц. И, таким образом, зарегистрировать жилье стало возможным в течение всего 2 дней вместо 7 дней, которые сегодня максимально предусмотрены на регистрационные действия.
Технически онлайн регистрация проходит следующим образом. Человек заходит на сайт Росреестра, находит там раздел "Физическим лицам" и нажимает на подраздел "Зарегистрировать недвижимость". Далее нужно выполнить определенную последовательность действий, предоставить сканы ряда документов, среди которых договор купли-продажи, передаточный акт, документы, удостоверяющие личность, кадастровый план, квитанции об оплате госпошлин. Заверяется заявление на государственную регистрацию недвижимости электронной цифровой подписью. Стоит электронная подпись для граждан около 700 рублей. И получить ее можно в удостоверяющих центрах, работающих в региональных кадастровых палатах. Кстати, если человек покупает жилье на первичном рынке, то ряд застройщиков уже имеют собственные удостоверяющие центры для своих клиентов. Застройщики активно пользуются онлайн-услугой, так как зарегистрировать огромное количество заключенных сделок намного удобней в Интернете. Будущие новоселы могут получать электронные цифровые подписи прямо в офисе после подписания договора долевого участия.
Другое полезное новшество от Росреестра - "3D-кадастр". В пилотном режиме этот проект будет запущен на сайте Росреестра в марте 2018 года. В нем будут собираться проекты зданий и сооружений, выполненные в трехмерном изображении. Это особенно важно при учете инфраструктурных сооружений, построенных на разных уровнях с поверхностью земли (пешеходные переходы, мосты и т.п.), а также зданий нестандартной формы с нависающими этажами. "3D-кадастр" обеспечит корректный учет таких объектов. С практической точки зрения с помощью этого сервиса можно определить кадастровую стоимость недвижимости, что важно для расчета величины имущественного налога.
Еще один новый сервис под названием "Жизненные ситуации" будет предоставлять пошаговые инструкции по получению госуслуг в зависимости от конкретной жизненной ситуации. Ну, например, человеку нужно оформить землю в собственность. Он заходит в "Жизненные ситуации", находит нужную тему и начинает изучать, куда для этого нужно обращаться, какие документы иметь на руках, откуда пригласить кадастрового инженера и т.д. Также сервис расскажет о том, как оформить право собственности на долю в доставшейся по наследству квартире, зарегистрировать ипотеку, запретить регистрационные действия с жильем без личного участия. Всего будет описано 74 ситуации, с которыми люди сталкиваются при оформлении недвижимости. Формы документов, в том числе договоров, также можно будет скачать при помощи сервиса. "Жизненные ситуации" будут размещены на официальном сайте Росреестра, который в этом году будет интегрирован с единым сайтом госуслуг. К апрелю 2018 года будет разработано и одноименное мобильное приложение.