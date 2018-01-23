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23.01.2018 20:24
Рубрика: Культура

Эскизы образов

Александр Рудин и Musica Viva играют Шуберта и Берио
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Два неоконченных произведения Шуберта прозвучали в Зале Чайковского: его знаменитая Восьмая симфония и Десятая, переработанная по сохранившимся эскизам композитором-авангардистом Лучано Берио и получившая в новом авторском формате название Rendering ("Толкование"). Программу исполнили Александр Рудин и камерный оркестр Musica Viva.
Александр Рудин. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Александр Рудин. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Александр Рудин. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

В такого рода логически безупречных музыкальных стяжках и состоит шарм рудинских авторских программ. В рамках этого цикла и был представлен шубертовский "сюжет". Главная его коллизия вынесена в титул филармонического абонемента оркестра Musica Viva - "Шедевры и премьеры". В рамках этого цикла и был представлен шубертовский "сюжет". Точкой отсчета стала Восьмая, "Неоконченная" - абсолютный шедевр с недописанными Третьей и Четвертой частями. Эта загадочная и новаторская партитура прозвучала как объемный "венский" метатекст, в котором слышались и бетховенские острые контрасты драматизма и отрешенной лирики, и моцартовские параллели - особенно в Первой части, где темные раскаты tutti отсвечивали финалом "Дон Жуана". В этой интерпретации рафинировался каждый шубертовский звук, особенно во Второй части с ее воздушными струнными, мерным пиццикато и безмятежными соло гобоя и кларнета - эфемерный образ утраченной миром гармонии.

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Та же идея эфемерности присутствовала и в Симфонии Rendering, созданной по эскизам шубертовской Десятой итальянским композитором Лучано Берио. Rendering прозвучала во втором отделении, а ее исполнению предшествовала другая партитура композитора - "Народные песни для меццо-сопрано и оркестра" (аранжировки фольклора разных стран на английском, армянском, азербайджанском, окситанском и других языках). Их исполнила испанская певица Майте Бомон, впервые приехавшая в Москву и очаровавшая своим теплым, мягким тембром голоса и тонким чувством стиля песен, где фольклор неожиданно разбавлялся авангардными звуковыми разводами перкуссии.

В этом состояло особое искусство Берио - входить в другой музыкальный текст и, сохраняя его неповрежденным, создавать новую авторскую партитуру. Эскизы шубертовской Десятой он переработал в головокружительное по красоте собственное сочинение. Все зияющие пустоты оркестрованных им фрагментов он заполнил абсолютно новой текстурой - мерцающими звуковыми стяжками с эфемерным тембром челесты. У оркестра Musica Viva эти стяжки между Шубертом и Берио напоминали переходы в другое измерение - наплывы, дуновения, плазменные звучания. Но драматургия Rendering развивалась не по принципу контраста. В шубертовских фрагментах были драматическое напряжение, рельефы мелодических тем, полновесный оркестровый звук. А внутри оркестра происходило поразительное бериовское приключение: незаметно, звук за звуком начиналась диффузия, преображавшая шубертовскую музыкальную ткань в совершенно другую звуковую текстуру - призрачную, нежную, эфемерную. И удивительным образом обновляющую представление о музыке самого Шуберта.

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