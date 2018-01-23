Американские страны признали итоги выборов в Гондурасе

Организация американских государств (ОАГ) признала итоги выборов президента Гондураса и переизбрание на высший государственный пост Хуана Орландо Эрнандеса.

"Генеральный секретариат ОАГ демонстрирует свою твердую приверженность работать в будущем с избранными властями Гондураса на трех уровнях - исполнительном, законодательном и муниципальном - в рамках действующих соглашений о сотрудничестве, для укрепления государственных институтов и реформы избирательной системы, что позволит обеспечить демократическое, справедливое и солидарное сосуществование (разных политических сил)", - приводит РИА Новости заявление ОАГ.

Выборы в Гондурасе прошли 26 ноября. После них оппозиция организовала протесты, требуя пересчета голосов. Жертвами беспорядков стали 30 человек.

Новая волна протестов вспыхнула в стране в минувшие выходные. Один человек был убит, несколько пострадали и около сотни задержаны.

