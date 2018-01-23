На минувшей неделе Государственная Дума в первом чтении приняла два важных финансовых законопроекта.

Первый касается сберегательных книжек и сертификатов на предъявителя. Это явление существует еще с советских времен. Я познакомился с ним в детстве, когда смотрел сериал "Следствие ведут знатоки". Каждый раз, когда проходил обыск у какого-нибудь афериста, у него обязательно изымали сберкнижку на предъявителя. Дело в том, что по ней можно было идентифицировать только человека, которому она выдавалась, но не иных лиц, вносящих и снимающих с нее денежные средства. Этим зачастую пользовались преступники.

Сегодня в целях борьбы с коррупцией и с отмыванием нелегальных доходов, а также для предотвращения финансирования террористических и экстремистских организаций предлагается принять закон об исключении из обращения сберегательных книжек и сертификатов на предъявителя. В наше время не должно быть ситуаций, когда банковские операции по внесению и снятию денежных средств совершают неизвестные люди.

Кроме того, данный закон позволит предотвратить различные мошеннические действия. Например, известны случаи, когда первоначальный владелец сберегательного сертификата на предъявителя отчуждал его добросовестному приобретателю, а впоследствии заявлял об утрате сертификата и добивался его недействительности в судебном порядке, приобретатель в свою очередь лишался права на получение денег. Или же эти сертификаты незаконно использовались в качестве платежных средств, но доказать, что совершается противоправное действие, было практически невозможно. В результате гражданин, получавший вклад, удостоверенный таким сертификатом, уходил от уплаты налога на доходы физических лиц.

Принимая закон о запрете сберкнижек на предъявителя, мы ставим крест на этих схемах.

Второй значимый законопроект, поддержанный нами в первом чтении, направлен на защиту владельцев денежных счетов от несанкционированного списания денег.

В последнее время в этой сфере тоже все чаще и чаще орудуют мошенники. Отмечу, что в прошлом году были совершены сотни тысяч несанкционированных операций с использованием платежных карт на общую сумму более 1 млрд рублей. Чаще всего эти операции осуществлялись с помощью Интернета и мобильной связи. Причем методы и технические средства, используемые мошенниками, постоянно совершенствуются.

В соответствии с предложенным законом вводится обязанность всех финансово-кредитных организаций в случае выявления признаков перевода денежных средств без согласия плательщика приостанавливать этот перевод на срок до двух рабочих дней и незамедлительно запрашивать подтверждение операции у клиента по телефону или электронным сообщением. (Сегодня, к сожалению, такое подтверждение требуют далеко не все банки).

Признаки незаконной операции будут определяться Центральным банком РФ. Помимо этого, кредитным организациям предоставляется право самостоятельно устанавливать дополнительные признаки, соответствующие требованиям Банка России. Обо всех попытках несанкционированного списания денежных средств финансово-кредитные организации будут обязаны сообщать в Центробанк для формирования соответствующей базы данных. При этом они смогут получать оттуда всю необходимую информацию для учета в своей дальнейшей работе. Наконец, в случае если деньги были списаны со счета владельца помимо его воли, финансово-кредитная организация по его заявлению должна будет эти средства восстановить. Уверен, что оба законопроекта будут окончательно приняты в ближайшее время.