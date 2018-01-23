Цены на нефть растут на фоне ожидания снижения запасов в США

Мировые цены на нефть растут в ходе сегодняшних торгов. Стоимость контрактов подталкивают ожидания снижения запасов в Соединенных Штатах и улучшение прогнозов по росту мировой экономики.

По данным на 8.30 мск, в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures цена мартовских контрактов на поставку североморской нефти сорта Brent выросла почти на процент - до 69,4 доллара за баррель. Такой же показатель роста показали мартовские фьючерсы на поставку нефти сорта WTI - 63,94 доллара за бочку.

По мнению экспертов, нефть растет на ожиданиях снижения запасов топлива в США по итогам очередной недели. Более точные данные будут обнародованы в среду 24 января. Кроме того, на настроения игроков рынка влияют опубликованные накануне данные Международного валютного фонда (МВФ), который улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта - до 3,9 процента - по сравнению с октябрьской оценкой.