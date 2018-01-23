В четверг многократный чемпион страны УГМК, владеющий титулом девять лет подряд, проведет первый матч под руководством нового главного тренера.

Немца Олафа Ланге, нынешнего наставника сборной России, в Екатеринбурге меняет испанец Мигель Мендес, последние пять лет более чем успешно работавший в итальянском клубе "Фамила" (Скио). Удивительное совпадение - 25 января в рамках Евролиги УГМК на выезде встречается именно с теперь уже бывшей командой своего нового рулевого.

Во время пересменки очередной матч российской Премьер-лиги "лисицы", как в баскетбольном мире называют УГМК из-за живого талисмана клуба, провел под началом ассистентов главного тренера Ольги Коростелевой и Джеймса Уэйда. На домашней арене уралочка победили красноярский "Енисей" - 74:58. Встреча была отмечена дебютом в составе "лисиц" одной из ярчайших мировых звезд - двукратной олимпийской чемпионки американки Майи Мур. Она прибыла на Урал после внезапного отъезда по семейным обстоятельствам другой суперзвезды Дайана Таурази. За 21 минуту чистого времени Мур набрала 10 очков и совершила восемь подборов.

В регулярном чемпионате Премьер-лиги, где борьбу за восемь путевок в плей-офф ведут 11 команд, участники провели по два-три матча второго круга. Без поражений идет действующий чемпион Евролиги курское "Динамо". В последнем туре лидером разгромлено новосибирское "Динамо" - 97:57. На третьем месте идет оренбургская "Надежда" (9 побед - 3 поражения). Команда Александра Ковалева сейчас дома победила столичный клуб МБА - 82:63. У хозяек результативно провели этот матч кандидаты в сборную Мария Черепанова (18 очков) и Жосселина Майга (10).

Самым интересным в туре получилось сражение между сенсационным участником "Финала четырех" Кубка страны курской "Инвентой" и "Спартой энд К" (Видное). Победитель здесь определился в дополнительной пятиминутке. Гостьи из Подмосковья огорчили команду олимпийской чемпионки Барселоны-1992 Элен Шакировой - 81:78. Интересно, что на следующий день Ланге добавил фамилию 20-летнего игрока "Инвенты" Елизаветы Шабановой в список кандидатов в сборную на февральские матчи квалификации чемпионата Европы-2019.