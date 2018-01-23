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23.01.2018 20:18
Рубрика: Экономика

Дело за малым

Микропредприятия выходят из тени
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
За два последних года число малых и средних предприятий в России выросло на треть. Казалось бы, хорошо. Вот только число работников в этом секторе за тот же период уменьшилось с 18 до 16 миллионов человек, показала проверка Счетной палаты.

Тому есть объективные причины, считают эксперты. Налоговые каникулы, ослабление контроля за малым бизнесом со стороны государства позволили "обелиться" части микробизнеса, потому число малых предприятий выросло, поясняет президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин. А вот число занятых снизилось по демографическим причинам на фоне общего снижения числа занятых в экономике, отмечает он.

Были и другие причины. За последние годы, когда падал платежеспособный спрос населения, малым предпринимателям пришлось снижать издержки. Предприниматели экономили на налогах, и часть занятых перекочевала в неформальную экономику, указывает профессор НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. "Остаются рабочие места для наиболее производительных и эффективных работников", - поясняет эксперт.

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Еще одним способом выжить стал госзаказ. В 2017 году по сравнению с 2016 годом сумма заключенных в стране контрактов по N223-ФЗ выросла на 70 процентов до 30,7 триллиона рублей, рассказали "РГ" в одной из крупнейших федеральных электронных площадок. Основной прирост дали микропредприятия, что говорит об увеличении прозрачности госзакупок, отметил генеральный директор компании Владимир Лишенков.

Потеряв существенные объемы спроса со стороны населения, малый бизнес пытается отыграть свой рынок хотя бы на госзакупках, соглашается Александр Калинин. Принятые меры по мониторингу предприятий с госучастием гарантировали малым предприятиям рынок госзакупок в объеме двух триллионов рублей ежегодно, добавляет он.

Между тем, пока малый бизнес пытался удержаться на плаву, он сам поддержал экономику. "Если по итогам 2014 года мы фиксировали долю малого и среднего бизнеса в валовом продукте страны 19,5 процента, то в 2017 году - 21,5 процента", - отмечает Калинин. Но для дальнейшего развития нужны новые меры.

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Наилучшим выходом было бы освобождение малого бизнеса от слишком навязчивого внимания со стороны правоохранительных и судебных органов. Уголовную статью за нелегальное предпринимательство стоит отменить, но при этом усилить административную ответственность. Также нужен понятный налоговый режим типа патента, который человек мог бы купить за минимальные суммы и вести дело без регистрации. Это позволило бы предприятиям выйти из тени, а другим начать расти, отмечают эксперты.

Счетная палата в свою очередь обратила внимание на сокращение объема предоставленных кредитов малым компаниям. При этом доля кредитов, обеспеченных гарантиями в рамках национальной гарантийной системы, увеличилась, но осталась незначительной: от 1,5 в 2016 году до 4,8 процента - в прошлом.

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