Число осужденных может сократиться на сто тысяч человек в год

Новости

Спасатели вызволили застрявшую в диване итальянку 00:58
В Ливии жертвами двойного теракта стали минимум 13 человек 00:43
На вокзале в Бельгии мужчина с ножом напал на полицейских 00:38
В Подмосковье несколько человек отравились газом 00:22
Космонавта Новицкого признали годным к третьему полету на орбиту 00:12
Небензя: Расследование химатак стало инструментом политических манипуляций 23.01.2018
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Африне 23.01.2018
Евродепутат признал ущерб малых стран ЕС от "войны санкций с РФ" 23.01.2018
Фазель выразил сожаление в связи с недопуском пяти хоккеистов РФ на ОИ 23.01.2018
В Минпромторге не увидели признаков долгосрочного промышленного спада 23.01.2018
Полицейский открыл огонь по сотрудникам прокуратуры в Мексике 23.01.2018
Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla на 10 лет 23.01.2018
Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса 23.01.2018
В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы 23.01.2018
В ООН заявили о мирных жертвах в результате обстрелов в районе Африна 23.01.2018
У Белого дома задержали потенциального стрелка 23.01.2018
Совбез ООН проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в Сирии 23.01.2018
Россия поможет Сирии восстановить связь и инфраструктуру 23.01.2018
Над Москвой взойдет "кровавая" Луна 23.01.2018
Узбекские власти назвали причины возгорания автобуса в Казахстане 23.01.2018
В России предложили ввести новую меру пресечения 23.01.2018
83-летняя Брижит Бардо созналась в хронической мизантропии 23.01.2018
Глава ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны‍ 23.01.2018
Президент Аргентины призвал развивать стратегическое партнерство с РФ 23.01.2018
На Курском направлении восстановлено движение поездов после аварии 23.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
23.01.2018 19:30
Рубрика: Происшествия

Накажут, но не осудят

Число осужденных может сократиться на сто тысяч человек в год
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Благодаря инициативам Верховного суда России как принятым, так и рассматриваемым, число осужденных в стране может сократиться на сто тысяч человек и больше.
Фото: wikimedia.org. Одним из первых громких дел Военной коллегии Верховного суда СССР стал процесс в 1924 году по "делу Бориса Савинкова". Фото: wikimedia.org.
Одним из первых громких дел Военной коллегии Верховного суда СССР стал процесс в 1924 году по "делу Бориса Савинкова". Фото: wikimedia.org.

Таковы минимальные оценки экспертов. Первый шаг был сделан в 2016 году: были приняты нашумевшие поправки в Уголовный кодекс, разработанные Верховным судом России. Новые нормы, позволившие освобождать от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших нетяжкие преступления. При этом преступник обязательно должен признать вину и возместить ущерб. В качестве наказания ему назначат еще и судебный штраф, но судимости не будет. Оступившийся человек получит второй шанс.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
19-летних заключенных предложили переводить в колонии-поселения

Во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что благодаря данным нормам число осужденных сократилось на 50 тысяч человек. Сейчас подготовлена еще одна инициатива: предлагается ввести в Уголовный кодекс понятие уголовного проступка.

По словам Вячеслава Лебедева, таким проступком предлагается считать впервые совершенные деяния, за которые в УК РФ не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. По его оценкам, в случае принятия данного законопроекта число осужденных может сократиться еще на 40 тысяч человек. Впрочем, эксперты, опрошенные "РГ", считают, что с учетом всех новых мер (освобождения от уголовной ответственности, введения уголовного проступка) число осужденных может снизиться еще больше - на 100 тысяч человек и даже больше. Так как практика будет нарабатываться, суды и правоохранители начнут чаще применять гуманные правила.

По данным тюремного ведомства, за год число заключенных снизилось почти на 28 тысяч человек

Активно суды применяют и альтернативные наказания, не связанные с лишением свободы. В итоге, по данным тюремного ведомства, за год число заключенных сократилось почти на 28 тысяч человек. Всего в казенных домах на начало года содержалось 602 тысячи 176 человек.

Фото: Photoxpress
Из-за скандала с VIP-камерами уволен замначальника "Матросской тишины"

В том числе в следственных изоляторах находилось 104 тысячи 385 арестантов, это почти на 3 тысячи меньше, чем было в начале прошлого года.

Еще одна тенденция: Верховный суд страны внедряет самые современные технологии. Как рассказал вчера журналистам Вячеслав Лебедев, несложные судебные споры по экономическим и гражданским вопросам в будущем можно будет разрешать в электронном виде, это реально.

Этот путь развития судебной системы он назвал "разумной процессуальной экономией".

Главное сегодня

В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с фильмом "Смерть Сталина"
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду
Песков: Москва не должна уведомлять Киев о передаче крымского вооружения
Объявлены номинанты на премию "Оскар"