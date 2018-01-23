Число осужденных может сократиться на сто тысяч человек в год

Благодаря инициативам Верховного суда России как принятым, так и рассматриваемым, число осужденных в стране может сократиться на сто тысяч человек и больше.

Одним из первых громких дел Военной коллегии Верховного суда СССР стал процесс в 1924 году по "делу Бориса Савинкова". Фото: wikimedia.org.

Таковы минимальные оценки экспертов. Первый шаг был сделан в 2016 году: были приняты нашумевшие поправки в Уголовный кодекс, разработанные Верховным судом России. Новые нормы, позволившие освобождать от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших нетяжкие преступления. При этом преступник обязательно должен признать вину и возместить ущерб. В качестве наказания ему назначат еще и судебный штраф, но судимости не будет. Оступившийся человек получит второй шанс.

Во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что благодаря данным нормам число осужденных сократилось на 50 тысяч человек. Сейчас подготовлена еще одна инициатива: предлагается ввести в Уголовный кодекс понятие уголовного проступка.

По словам Вячеслава Лебедева, таким проступком предлагается считать впервые совершенные деяния, за которые в УК РФ не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. По его оценкам, в случае принятия данного законопроекта число осужденных может сократиться еще на 40 тысяч человек. Впрочем, эксперты, опрошенные "РГ", считают, что с учетом всех новых мер (освобождения от уголовной ответственности, введения уголовного проступка) число осужденных может снизиться еще больше - на 100 тысяч человек и даже больше. Так как практика будет нарабатываться, суды и правоохранители начнут чаще применять гуманные правила.

По данным тюремного ведомства, за год число заключенных снизилось почти на 28 тысяч человек

Активно суды применяют и альтернативные наказания, не связанные с лишением свободы. В итоге, по данным тюремного ведомства, за год число заключенных сократилось почти на 28 тысяч человек. Всего в казенных домах на начало года содержалось 602 тысячи 176 человек.

В том числе в следственных изоляторах находилось 104 тысячи 385 арестантов, это почти на 3 тысячи меньше, чем было в начале прошлого года.

Еще одна тенденция: Верховный суд страны внедряет самые современные технологии. Как рассказал вчера журналистам Вячеслав Лебедев, несложные судебные споры по экономическим и гражданским вопросам в будущем можно будет разрешать в электронном виде, это реально.

Этот путь развития судебной системы он назвал "разумной процессуальной экономией".