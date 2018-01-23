Дачники получат льготу только на одну хозяйственную постройку

Новости

Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla на 10 лет 22:05
Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса 21:35
В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы 21:28
В ООН заявили о мирных жертвах в результате обстрелов в районе Африна 21:15
У Белого дома задержали потенциального стрелка 20:55
Совбез ООН проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в Сирии 20:51
Россия поможет Сирии восстановить связь и инфраструктуру 20:25
Над Москвой взойдет "кровавая" Луна 20:21
Узбекские власти назвали причины возгорания автобуса в Казахстане 20:17
В России предложили ввести новую меру пресечения 19:57
83-летняя Брижит Бардо созналась в хронической мизантропии 19:56
Глава ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны‍ 19:50
Президент Аргентины призвал развивать стратегическое партнерство с РФ 19:41
На Курском направлении восстановлено движение поездов после аварии 19:34
Японские ученые создали программу, которая поможет предотвратить ДТП 19:26
Город нефтехимиков стал культурной столицей Беларуси 19:25
Знарок и весь штаб хоккейной сборной РФ приглашены на Олимпиаду 19:20
Журналисты Швейцарского телеграфного агентства объявили забастовку 19:16
Продюсер драмы Звягинцева "Нелюбовь" оценил ее шансы на "Оскар" 19:10
Прокуратура проверит видео с курящим ребенком в Северной Осетии 19:09
МОК пояснил принцип приглашения россиян на Олимпиаду 19:02
Более 500 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались в "Доброделе" 18:28
Клинцевич назвал недостаточным срок службы по призыву в один год 18:23
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду 18:22
В Кентукки при стрельбе в школе погиб ученик 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
23.01.2018 20:52
Рубрика: Власть

Банька по-серому

Дачники получат льготу только на одну хозяйственную постройку
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Минфин России разъяснил, что все нежилые строения, в том числе летняя кухня и баня, расположенные на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, признаются хозяйственными строениями и облагаются имущественным налогом.
Инфраструктура дачных поселков скоро, возможно, станет более развитой. Фото: Сергей Михеев/ РГ Инфраструктура дачных поселков скоро, возможно, станет более развитой. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Инфраструктура дачных поселков скоро, возможно, станет более развитой. Фото: Сергей Михеев/ РГ

При этом если человек одновременно является пенсионером и инвалидом, то он сможет полностью не платить имущественный налог за жилой дом, причем любой площади и любого назначения (жилого или нежилого), а также за одну хозяйственную постройку площадью не более 50 кв. метров, которые расположены в садоводческих товариществах. Например, за ту же летнюю кухню. В то же время, как поясняет "Российской газете" председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, принадлежащая дачнику баня не будет идентифицирована в базах данных налоговых органов в качестве хозяйственного строения, в связи с чем в отношении этого объекта будет применяться повышенная налоговая ставка (0,5% вместо 0,3%). Поэтому, как уточняет Чаплин, для идентификации принадлежащего льготнику объекта недвижимости необходимо лично обратиться в налоговый орган с документом, подтверждающим вид этого объекта. После чего налоговый орган сможет произвести перерасчет налога по пониженной налоговой ставке. Но заплатить налог все равно придется.

Фото: РИА Новости
Медведев: Изъятие неиспользуемых земель - крайняя мера

В России сегодня насчитывается около 60 миллионов дачников, больше половины из них пенсионеры. Напомним, что в конце прошлого года пенсионеров освободили от земельного налога на их шесть соток. И это очень серьезное подспорье. Ведь, как поясняют в Союзе садоводов России, налог на землю исчислялся от дорогой кадастровой стоимости, а ставки устанавливали местные депутаты в размере от 0,1 до 0,3%. При этом 83% муниципалитетов в России определили ставку на максимальном уровне - 0,3%. В рублях это выходило по-разному. Кто-то по ставке 0,3% платил 700 рублей в год, а кто-то, где кадастровая стоимость земли высокая, например, в Подмосковье, и 5 тысяч. Лишь в редких случаях местные депутаты решились установить низкую ставку. Но при этом пенсионеры, инвалиды и иные категории граждан имеют льготы не на все имущество, построенное в садоводческих товариществах.

Кстати, как напоминает Федеральная налоговая служба, с начала 2018 года упрощен порядок обращения за налоговыми льготами. Теперь льготники вправе, а не обязаны, как было ранее, вместе с заявлением представить документы, подтверждающие право на льготу. Если такие документы не представлены, налоговый орган по информации, указанной в заявлении, самостоятельно запрашивает необходимые сведения у уполномоченных органов, а затем информирует налогоплательщика о результатах.

Дополнительные льготы, освобождающие от уплаты налога, могут устанавливаться нормативными актами муниципальных образований (законами Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения участков.

Напомним, что с 1 января следующего года вступит в силу новый закон о садоводческих товариществах. Он, в частности, официально разрешит прописываться в дачных домиках.

С 2018 года действует упрощенный порядок обращения за налоговыми льготами

Возможность постоянного проживания подтолкнет к развитию инфраструктуры исконно дачных мест, уверен Никита Чаплин. И рано или поздно встанет вопрос о возможности присоединения к близлежащим населенным пунктам. "Жители вложат больше средств. Ведь и сегодня в садоводческих товариществах все строится и благоустраивается без бюджетных денег. "Сегодня во многих населенных пунктах живут дачники, но у них нет полномочий софинансировать ремонт дороги в своей деревне, а муниципалитет не всегда может выделить на это деньги в текущем году. В товариществах владельцы участков платят сами за все. Они имеют право поставить ворота или шлагбаум на въезд в свой поселок, обеспечив дополнительную безопасность, могут ограничить въезд посторонних машин - жители деревень такой возможности лишены, - сравнивает Чаплин. - Но надо ли присоединять дачный поселок к поселению, должно решаться с учетом мнения всех владельцев участков в СНТ, жителей соседнего населенного пункта, наличия инфраструктуры и возможностей муниципального образования".

Главное сегодня

В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с фильмом "Смерть Сталина"
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду
Песков: Москва не должна уведомлять Киев о передаче крымского вооружения
Объявлены номинанты на премию "Оскар"