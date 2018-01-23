Директор ЦРУ предсказал сроки возможного ядерного удара КНДР по США

Американские спецслужбы продолжают пугать американцев северокорейской ядерной угрозой. На этот раз алармистские заявления прозвучали из уст директора ЦРУ Майка Помпео, который дал интервью телеканалу CBS News. Он подтвердил журналистке, что его ведомство расширяет "секретные и подпольные операции" в отношении Пхеньяна, чтобы предотвратить появление у режима КНДР ядерного оружия, способного достичь территории Соединенных Штатов.

На вопрос о том, когда это может произойти, Помпео заверил, что это, по его данным, дело "нескольких месяцев". Собеседница директора ЦРУ уточнила, что то же самое он говорил еще полгода назад. "Я бы рад повторить это еще через полгода", - парировал чиновник. И заверил телеведущую в том, что "правительство США делает все для того, чтобы отстрочить этот момент". Вообще же главный месседж Помпео свелся к тому, что приостановка работы правительства (так называемый "shutdown", выключение) из-за прекращения финансирования якобы никак не отразилась на работе его ведомства, которое должно стать "лучшим в мире".

Напомним, что ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что ядерный удар, если решение о нем будет принято, накроет всю территорию США. В свою очередь, Москва по-прежнему призывает все стороны воздержаться от провокационных заявлений и предлагает вернуться к совместной дорожной карте Москвы и Пекина по деэскалации напряженности на Корейском полуострове.