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23.01.2018 21:10
Рубрика: Общество

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Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, в которых началось потепление, и обещал скорое окончание зимы
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Аномальные морозы сковали страну. Таких холодов давно не видели даже в закаленных низкими температурами Сибири и Якутии. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда ждать потепления.
Фото: depositphotos.com В небе над Сибирью можно наблюдать "Солнце с ушами". Фото: depositphotos.com
В небе над Сибирью можно наблюдать "Солнце с ушами". Фото: depositphotos.com

В ближайшие дни повышение температуры ждет Ямал. За 1-2 дня потеплеет на 20-25 градусов. "В итоге ночная температура повысится с -35 градусов до -15 градусов", - отметил Вильфанд.

К сожалению, в холодной зоне пока останутся большая часть западной и средней Сибири, центр Красноярского края. В Новосибирской, Омской, Томской областях температура на 12-16 градусов ниже нормы. "А это густонаселенные районы", - отметил Вильфанд. Минимальные значения температур здесь составляют 36-40 градусов ниже нуля. В течение ближайших дней изменений температурного фона синоптики не прогнозируют. При этом в центре Красноярского края уже была зафиксирована температура 52-54 градуса мороза. Школы и детские сады открыты, но многие родители предпочитают оставить детей дома.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Сейчас зона холода сместилась в Алтайский край и Кемеровскую область. В регионах уже были зафиксированы температуры 45,1 и 43,3 градуса соответственно. Лжесиноптики начали пугать сибиряков температурой в -62 градуса, вмешаться в ситуацию и успокоить людей пришлось главам регионов. Экстремальные морозы в Сибири не ослабнут еще как минимум до конца недели.

В небе Алтайского края и Новосибирской области появилась зимняя радуга - гало. Сибиряки в шутку называют это явление "солнцем с ушами".

Экстремальные морозы в Сибири не ослабнут до конца недели. Сейчас зона холода сместилась в Алтайский край и Кемеровскую область

Ослабли морозы в Якутии. В самых теплых частях региона температура 30-32 градуса мороза, в наиболее холодных - 40-45 градусов со знаком минус. "Это невероятное тепло, фантастическое тепло", - комментирует Вильфанд. Разница с теми значениями, которые в республике фиксировались на днях, в десятки градусов. Самая холодная температура, которая наблюдалась здесь, составила -57 градусов.

Холодная погода стоит и в центральной части страны. С начала недели в Подмосковье столбик термометра опускается ниже 20 градусов, хотя в центре столицы около -12 градусов. В среду днем еще будет прохладно - 7-9 градусов мороза. С четверга синоптики прогнозируют плавное потепление. "Дневная температура повысится до 5-7 градусов мороза. А днем в пятницу будет уже 2-4 градуса мороза", - отметил Вильфанд.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Сложные метеоусловия установились на юге. Дождь, мокрый снег, сильный гололед, налипание снега и обледенение конструкций прогнозируются в этом регионе. Вильфанд обратил внимание, что такая погода создает угрозу для объектов энергетики, повышает угрозу обрыва проводов.

Сильные снегопады накроют районы Черноземья. Погода с осадками прогнозируется здесь до конца января.

Закончилось затишье и на Дальнем Востоке. На берега этого региона выходит мощный циклон. Он принесет настоящий ураган. В Приморье, на Курильских островах и Сахалине ожидается ветер от 30 до 38 метров в секунду в зависимости от района.

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