Остался 141 день до старта в России Чемпионата мира по футболу 2018 года. Болельщики уже начали бронировать билеты на самолеты и поезда. А вот на автобусы их пока покупать не стоит.

Перевозчикам, которые хотят доставлять болельщиков на матчи чемпионата, по указу президента и постановлению кабмина нужно получить разрешение на проезд в эти города. Сама процедура регистрации уже стартовала, сообщили "РГ" в Транспортной дирекции ЧМ-2018. Для перевозчиков запущена страничка в Интернете.

Разрешение нужно не всем. Кроме такси в список исключений попали муниципальные и междугородние смежные перевозчики, которые ездят в двух регионах-соседях. Например, из Москвы в Московскую область. Транспортные компании, которые работают за пределами агломерации, например, совершают рейсы из Москвы в Петербург либо имеют маршруты из Калининграда в Польшу, обязаны иметь разрешение.

Во время проведения Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году таких требований к перевозчикам не предъявлялось, так как можно было обойтись пропусками. География матчей не была такой обширной. В этом году пройдет более 60 матчей, отметили в Транспортной дирекции ЧМ-2018. В Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Саранске пройдет по четыре матча. В Ростове-на-Дону - пять. В Казани, Нижнем Новгороде и Самаре - по шесть. В Петербурге - семь, в Москве - 12 матчей. Основной наплыв болельщиков придется на Москву и Петербург, где ожидается проведение матчей полуфинала и финала. В Петербург и Калининград будет больше всего международных рейсов. Иностранным перевозчикам тоже нужно получить разрешение, чтобы болельщиков, которых они везут, не высадили на въезде в город.

Автобусы должны быть оснащены определенного типа навигационной аппаратурой, список которой опубликован на сайте госоператора ЭРА-ГЛОНАСС. Пока там только девять наименований. Возможно, список будет расширен. Средняя стоимость такого устройства - около шести тысяч рублей.

Наземная спутниковая пользовательская аппаратура не может работать без сим-карты. В принципе подойдет сим-карта любого оператора. Но у каждой сотовой компании в регионах неравномерное покрытие. Поэтому для более стабильной связи был создан под ЭРА-ГЛОНАСС так называемый виртуальный оператор связи, который может пропускать сигнал по сети операторов большой тройки ("Билайн", МТС, "Мегафон"). Когда все оборудование будет установлено, компания может обратиться в Транспортную дирекцию ЧМ-2018 и ее включат в реестр перевозчиков. Эксперты просят обратить на все эти нюансы особое внимание, так как уже начали появляться желающие заработать на поставке оборудования, которое не даст допуск в города ЧМ.

Пока нельзя прогнозировать, по каким дорогам будут возить болельщиков: передвижение зависит от исхода матчей. В целом федеральные трассы приведены в нормативное состояние на 80 процентов. Большая часть трассы М-10 "Россия" приведена в порядок, открыты участки платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург", обход Торжка и Вышнего Волочка. В Карелии отремонтировано и реконструировано несколько участков трасс, связывающих Россию со странами Скандинавии.