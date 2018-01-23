Экипаж МКС выйдет в открытый космос для техобслуживания Canadarm 2

Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Скотт Тингл выйдут в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности Международной космической станции (МКС). Они займутся техническим обслуживанием механического манипулятора Canadarm 2.

Ванде Хай и Тингл должны будут заменить один из двух захватов канадского манипулятора, передает РИА Новости. Износившаяся деталь будет заменена на запасную, которая закреплена к внешней поверхности орбитальной станции.

Завершить техническое обслуживание манипулятора предстоит 29 января. Работы проведут Марк Ванде Хай и японский астронавт Норишиге Канаи.