Легенда мирового футбола Джордж Веа вступил в должность президента Либерии перед десятками тысяч своих преданных поклонников.

Таким образом, произошла первая, с 1944 года, "мирная" передача власти двумя избранными президентами в этой западноафриканской стране с населением в 4,6 миллиона человек, разоренной гражданской войной, вирусом Эбола и коррупцией.

На церемонии инаугурации присутствовали главы семи африканских государств, а также специальная делегация Международной федерации футбола (ФИФА), включая бывшую звезду "Челси" Дидье Дрогба. Во втором туре президентских выборов в Либерии Веа набрал 61,5 процента голосов в свою поддержку против 38,5 процента голосов у его соперника, вице-президента страны Джозефа Боакая.

Веа был приведен к присяге главой Верховного суда Фрэнсисом Корпокором на крупнейшем стадионе страны в пригороде столицы Либерии Монровии. После принесения присяги Веа, одетый в белое, встал на колени от счастья, как делал это после забитых мячей. "Я провел свою жизнь на стадионах, но никогда не чувствовал себя таким счастливым", - сказал Веа в своей речи к нации. Бывший игрок "Милана" сменил на посту президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф, первую женщину - главу государства в Африке.