Европейский и японский центробанки проверят рубль на прочность

Роман Блинов, эксперт компании "Международный финансовый центр":

- Основной новостью на ближайшие два дня будут новости о работе правительства США, которое по техническим причинам на сегодня не имеет возможности полноценно функционировать из-за шат-дауна (закрытие различных государственных учреждений и служб).

Как мы знаем, республиканцы в Сенате Конгресса США вновь не смогли договориться со своими коллегами из Демократической партии об утверждении резолюции о продолжении до 8 февраля временного финансирования федерального правительства, работа которого остается приостановленной уже третий день.

В ожидании разрешения конфликта в правительстве США, мировые рынки акций завершили третью неделю года уверенным приростом при поддержке корпоративной отчетности и отсутствия сюрпризов по стороны макроэкономической статистики. Новости о приостановке работы правительства США с утра субботы, после того, как Конгресс не смог принять законопроект о временном финансировании правительства, пока не оказывают существенного давления на настроения инвесторов. Большинство из них ждут новостей от мировых центральных банков.

На фоне снижения позиций доллара США по отношению к основным мировым валютам в течение прошлой недели, рубль, ориентируясь на устойчивые цены на нефть, пока стабилен как скала, но большинство инвесторов ждут внешних сигналов для определения нового вектора в движении валюты в ближайшие дни.

На этой неделе будет вести свою работу Международный экономический форум в швейцарском Давосе и, возможно, с полей форума мы услышим новые темы и инфоповоды, которые будут важны и актуальны для российской национальной валюты.

Новость о возможном продлении соглашения ОПЕК+ о квотировании поставок сырья на товарно-сырьевой рынок, скорее всего, окажет поддержку ценам на нефть, а, следовательно, уместно ожидать вполне уже привычных уровней по курсу национальной валюты к доллару США и единой европейской валюте.

Мы снова станем свидетелями консолидации курса рубля на уровне 69,25-69,5 по отношению к европейской валюте, а по отношению к американскому доллару есть слабые шансы увидеть скромные попытки двинуться к уровню в 56,2-55,75 от текущих уровней в 57-56,5.

Скорее всего, в ближайшее время мы не увидим изменений в монетарной политике со стороны мировых центральных банков. Инвесторы с напряжением ожидают результатов заседания ЦБ Японии и ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которые состоятся соответственно во вторник и четверг. На рынке существует несколько мнений в отношении того, как могут закончиться эти заседания, и, как всегда, это напоминает гадание на кофейной гуще.

Мы все еще сомневаемся в том, что вероятен в этом году взрывной рост инфляции как в Европе, Японии, так и в США.

На наш взгляд, решение сменить курс денежной политики в Японии и еврозоне в этом году по примеру того, что делала ФРС и продолжает делать на фоне низкой инфляции, является ошибочным и может привести к обратному. В перспективе это может стать причиной торможения экономического роста со всеми вытекающими негативными последствиями. Вот почему мы считаем, что ни еврозона, ни японская экономика по-настоящему не готовы к резким изменениям, поэтому мы ждем, что итогами заседаний будет не "ястребиный", а "голубиный" сигнал. Что может стать основанием для коррекции курсов иены и евро по отношению к доллару США и укреплению позиций американской валюты, чего, по нашему мнению, может не произойти с британским фунтом.