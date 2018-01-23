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23.01.2018 10:08
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, когда исчезнет Y-хромосома

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Через 4,5 миллиона лет Y-хромосома может исчезнуть Фото: depositphotos.com Через 4,5 миллиона лет Y-хромосома может исчезнуть Фото: depositphotos.com
Через 4,5 миллиона лет Y-хромосома может исчезнуть Фото: depositphotos.com

Через 4,5 миллиона лет Y-хромосома, в состав которой входит ген SRY, отвечающий за формирование мужского пола, может исчезнуть. Об этом заявил Даррен Гриффин - генетик из Кентского университета в Великобритании.

Фото: depositphotos.com
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В статье, появившейся на Science Alert, Гриффин утверждает, что у этой хромосомы есть фундаментальный недостаток. Если другие группы генов человека представлены в парных экземплярах, то Y-хромосома в единственном.

В результате, она остается беззащитной перед возникающими мутациями, ведь процесса генетической рекомбинации или перемешивания генов, свойственного каждому следующему поколению, не происходит. А ведь именно описанный механизм достаточно надежно ликвидирует мутации. По мнению Гриффина, со временем по этой причине набор генов, определяющий развитие мужских половых признаков, может исчезнуть из генома.

Однако ученые оставляют повод для оптимизма. Как выяснилось, способы защиты Y-хромосомы есть, и они достаточно разнообразны. Эта хромосома обладает определенными защитными механизмами, которые серьезно замедляют процесс негативных изменений.

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Например, исследования датских генетиков показали, что в Y-хромосоме идет активная амплификация. Это значит, что в хромосоме возникают копии генов, ответственных за мужские половые признаки.

Еще один фактор, препятствующий изменению Y-хромосомы, позволяет восстанавливать информацию поврежденного гена. Он может восстанавливаться, благодаря "палиндромам" - структурам, представляющим собой последовательности нуклеотидов. Эти последовательности читаются одинаково в обоих направлениях, и ген может воспроизводить всю информацию с невредимой половины.

Исследователи утверждают, что даже если Y-хромосома все-таки исчезнет, ген SRY переместится на другую хромосому.

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