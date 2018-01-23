Конституционный суд РФ запретил судам разделять семьи, если право на внеочередное предоставление жилья связано с наличием ребенка-инвалида. По мнению судей, статья 57 Жилищного кодекса РФ не противоречит Конституции, но нуждается в уточнениях.

За защитой права своей дочери воспитываться в полной семье и проживать с обоими родителями обратилась Альбина Шакирова из Уфы. Альбина и ее муж Марат воспитывают троих девочек, одна из которых инвалид, и живут с матерью мужа, его братом и племянницей. Поэтому семья с 2013 года состоит на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий в качестве малоимущих и имеющих ребенка-инвалида.

Карина Шакирова страдает заболеванием, включенным в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Поэтому по статье 57 ЖК семья имеет право на предоставление жилья вне очереди. Октябрьский районный суд Уфы согласился с доводами ее матери и постановил предоставить семье квартиру общей площадью не менее 84 квадратных метров. Однако это решение было отменено Верховным судом Республики: право на внеочередное жилье имеет только ребенок-инвалид, с ним может проживать мать, поэтому площадь жилья Шакировых должна быть не 84, а только 42 метра.

Жалобу на это решение Альбина отправила в Конституционный суд РФ, ведь в соответствии с Основным законом страны "забота о детях - равное право и обязанность родителей", а согласно статье 54 Семейного кодекса ребенок имеет право на совместное с ними проживание. Семья Шакировых была поставлена на учет как малоимущая, то есть все ее члены имеют право на получение жилья от государства, хотя только Карина - вне очереди.

- Считаем, что определения судов в данном случае нарушают конституционные права всех заявителей, поскольку ведут к разделению семьи и проживанию в разных жилых помещениях, делая невозможным полноценное осуществление ухода за ребенком-инвалидом. Фактически уход в данном случае будет осуществляться только одним из родителей, - указано в жалобе.

Предоставление жилого помещения в расчете лишь на самого ребенка-инвалида делает льготу "иллюзорной"

КС обосновал свое решение на ранее вынесенных правовых позициях суда. Так, законодатель вправе регулировать порядок и очередность обеспечения нуждающихся жильем, выделяя вне очереди особые категории граждан. Однако исходя из принципов равенства в подобных случаях право предоставляется именно гражданину, а не его семье. В то же время "действующее законодательство, учитывая физическую и умственную незрелость несовершеннолетнего ребенка, а в отношении ребенка-инвалида - также необходимость постоянного обеспечения его особых нужд и потребностей, исходит из того, что местом жительства ребенка является место жительства его семьи и устанавливает обязанность родителей проживать совместно с ребенком".

Судьи также отметили, что предоставление жилья в расчете лишь на самого ребенка-инвалида делает льготу "иллюзорной", поскольку родители либо откажутся от нее, либо встанут перед лицом существенных трудностей, что противоречило бы и государственному постулату о защите семьи, материнства и детства, и статье 40 Конституции РФ.

Однако оспоренная статья 57 ЖК РФ, по мнению судей, сама по себе не противоречит Конституции, поскольку в случае с детьми-инвалидами "обязывает правоприменительные органы обеспечивать баланс прав и законных интересов несовершеннолетних, их родителей и других проживающих совместно с ними в одном жилом помещении лиц, в том числе граждан, включенных администрацией муниципального образования в список нуждающихся в улучшении жилищных условий". То есть суду не возбраняется принять решение о выделении жилья на всю семью. Правда, принимая во внимание "наличие у публичного образования возможности предоставления жилого помещения соответствующей площади". КС считает возможным внесение уточнений в статью 57 ЖК РФ в отношении несовершеннолетних - "не исключая как прямое распространение действия пункта 3 части 2 статьи 57 на семьи с детьми-инвалидами, так и установление иных способов защиты их прав". Дело семьи Шакировых подлежит пересмотру.