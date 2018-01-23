Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина продолжают борьбу за карьерный "Большой шлем" в парном разряде.

Олимпийские чемпионки Рио Макарова и Веснина побеждали на "Ролан Гаррос" (2013), US Open (2014) и Уимблдоне (2017). А лучшим результатом на Открытом чемпионате Австралии был финал в 2014 году. Сейчас наши девушки уже пробились в полуфинал Australian Open, в трех сетах одолев канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань со счетом 0:6, 6:1, 7:6 (7:2).

За выход в финал Катя с Леной поспорят с румынками Ириной Бегу и Моникой Никулеску.

- Титул в Австралии в миксте есть, сейчас мы идем за титулом в паре, - отметила Елена Веснина.

Лена имела в виду свою победу с Бруно Суаресом в 2016-м. Интересно, что в этом году бразилец объединился с Катей Макаровой. Они уже вышли в 1/4 финала.