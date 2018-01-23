Английский "Манчестер Юнайтед" второй год подряд стал самым успешным футбольным клубом мира по доходам, заработав за прошлый год 676 миллионов евро. Об этом говорится в информации международной аудиторской компании Deloitte, проводящей исследования в данной области.

На второй строчке в рейтинге расположился действующий победитель Лиги чемпионов испанский "Реал". "Юнайтед" удалось обойти мадридцев благодаря триумфу во втором по значимости клубном турнире континента - Лиге Европы. Этот успех принес "красным дьяволам" 44,5 миллиона евро. Третье место досталось лидеру чемпионата Испании "Барселоне". В десятку самых доходных клубов Европы также попали: "Бавария" (587,8 млн), "Манчестер Сити" (527,7 млн), "Арсенал" (487,6 млн), "ПСЖ" (486,2 млн), "Челси" (428 млн), "Ливерпуль" (424,2 млн), "Ювентус" (405,7 млн). Санчес перешел в "МЮ", Мхитарян - в "Арсенал" Футбольный "Спартак" начал 2018-й год с двух поражений