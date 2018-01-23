Мэр Риги назвал провокацией отмену преподавания на русском языке в Латвии

"Огромной ошибкой латвийского правительства" назвал мэр Риги Нил Ушаков сегодняшнее утверждение образовательной реформы кабмином прибалтийской республики. Она предполагает перевод всех школ Латвии на государственный язык с 1 января 2019 года. Завершится процесс к 2021-2022 учебному году.

По мнению Ушакова, который прокомментировал это решение на своей страничке в соцсети Facebook, его можно воспринимать исключительно как "политическую провокацию", которая наносит вред "и качеству образования, и стабильности страны". В том же 2019 году Рижская дума собирается принять программу, предусматривающую дополнительные школьные занятия на языке нацменьшинств (к ним в Латвии относят русскоязычных граждан, а также неграждан). Для учеников такие уроки сделают бесплатными: они будут финансироваться из городской казны. "Ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим", - пообещал Ушаков, признав, что "впереди еще много непростой работы".

В Рижской думе уверены, что все без исключения школьники должны иметь возможность получать образование на своем родном языке. Теперь столичный мэр собирается в ближайшее время встретиться с родительскими комитетами всех национальных рижских школ.

Поправки в закон предполагают сохранить образование на двух языках - русском и латышском - в дошкольных учебных заведениях, а также в разных форматах в младших классах. С седьмого по девятый на 80 процентов будет доминировать государственный язык. Ну а образование в старшей школе - с 10-го по 12-й класс полностью переведут на латышский.