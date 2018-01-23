Михаил Хазин, экономист, публицист:

Кредитные карты - один из самых востребованных банковских продуктов. Современные реалии без них представить уже не возможно. Теперь мы занимаем "до зарплаты" не у друзей и родных, а у банков.

Ничего плохого и опасного в этом не вижу. При условии, конечно, что человек умеет грамотно распоряжаться заемными средствами. Многие банки сейчас предлагают карты с так называемым грейс-периодом или, иначе говоря, беспроцентным. У кого-то он составляет тридцать дней, у кого-то больше - пятьдесят и даже сто. То есть в это время действует льготный режим кредитования, когда процентная ставка за пользование деньгами с кредитки минимальна или вообще не взимается. Если полностью погасить долг до окончания срока действия грейс-периода, то переплачивать не придется. А вот если затянуть с возвратом, тогда уже нужно будет отдавать и проценты. Причем, немалые. Процентная ставка по кредитным картам существенно выше, чем по обычным потребительским займам наличными. Это надо понимать.

Но все равно кредитные карты - хорошая альтернатива микрофинансовым организациям, где процент вообще грабительский, и для многих - фактически единственная возможность дотянуть до зарплаты.

Главное при оформлении любого кредита - это внимательно читать договор. Уточнять все непонятные моменты. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Так и тут: поверхностное изучение условий кредитования не освобождает от долговых обязательств. Бывает, что люди, подписывают документы, даже не читая их. Или банально забывают вовремя вносить платежи по кредиту. И в итоге обрастают огромными долгами. Берут новый заем, чтобы погасить предыдущий. А потом еще один. И так долги копятся, как снежный ком. Это, конечно, беспечность и халатность. Хотя некоторые люди попадают в долговую кабалу по причине отсутствия у них вообще каких бы то ни было навыков рационального финансового поведения.

Человека нужно с детства учить обращаться с деньгами. Планировать расходы, стараясь не выходить за рамки бюджета, выделять первостепенные и второстепенные траты, прогнозировать доходы и так далее. Не плохо было бы уже со школьной скамьи обучать подрастающее поколение основам финансовой грамотности. Я знаю, что нашим министерством финансов даже разработана соответствующая программа. Но, как обычно у нас, проблема заключается в том, чтобы найти средства на ее реализацию. Ведь повышение уровня финансовой грамотности населения не является сегодня первоочередной задачей. Хотя минфин и всячески старается проводить работу в этом направлении.