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23.01.2018 15:45
Рубрика: Происшествия

На темной стороне

Гражданина Норвегии оставили под арестом в СИЗО "Лефортово"
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Мосгорсуд оставил под стражей гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже против России.

- Мосгорсуд оставил постановление Лефортовского суда об избрании меры пресечения в отношении Берга без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, - сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель столичного суда Ульяна Солопова.

Сама апелляция защиты слушалась в закрытом режиме из-за грифа секретности на деле. Ранее 6 декабря 2017 года Лефортовский суд санкционировал арест подозреваемого в шпионаже Фруде Берга сроком до 5 февраля 2018 года. После чего он был помещен под арест в СИЗО "Лефортово".

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По данным СМИ, Берга задержали в ходе спецоперации в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержали секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России.

Следствие считает, что секретные документы Бергу передавал арестованный в конце ноября Лефортовским судом гражданин России Алексей Житнюк. При этом самого Житнюка, обвиняют в государственной измене. Сообщалось, что он передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через норвежского посредника.

Как считает защита норвежца, 62-летнего Фруде Берга могли использовать "в темную", и он мог якобы не знать о секретности получаемых материалов.

Статья УК о шпионаже, по которой обвиняется Берг, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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