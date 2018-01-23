Мосгорсуд оставил под стражей гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже против России.

- Мосгорсуд оставил постановление Лефортовского суда об избрании меры пресечения в отношении Берга без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, - сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель столичного суда Ульяна Солопова.

Сама апелляция защиты слушалась в закрытом режиме из-за грифа секретности на деле. Ранее 6 декабря 2017 года Лефортовский суд санкционировал арест подозреваемого в шпионаже Фруде Берга сроком до 5 февраля 2018 года. После чего он был помещен под арест в СИЗО "Лефортово".

По данным СМИ, Берга задержали в ходе спецоперации в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержали секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России.

Следствие считает, что секретные документы Бергу передавал арестованный в конце ноября Лефортовским судом гражданин России Алексей Житнюк. При этом самого Житнюка, обвиняют в государственной измене. Сообщалось, что он передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через норвежского посредника.

Как считает защита норвежца, 62-летнего Фруде Берга могли использовать "в темную", и он мог якобы не знать о секретности получаемых материалов.

Статья УК о шпионаже, по которой обвиняется Берг, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.