На лыжном курорте в Японии пострадали 15 человек

В Японии на лыжном курорте Кусацу в результате извержения вулкана пострадали не менее 15 человек. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Киодо, один камень попал в гондолу канатной дороги, другой пробил крышу одного из павильонов, где отдыхали лыжники.

Извержение вызвало снежный оползень, который накрыл группу из шести военнослужащих, участвовавших в тренировке. Власти попросили всех, кто остался на курорте, немедленно эвакуироваться.

Вулкан Кусацу-Сиранэ, высота которого 2160 метров, находится на границе префектур Гумма и Нагано в центре японского острова Хонсю. Это один из 50 активных вулканов, расположенных на территории страны.