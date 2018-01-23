Над Москвой взойдет "кровавая" Луна

Редкое астрономическое явление удастся увидеть москвичам 31 января. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного планетария, в этот день суперлуние совпадет с полным затмением спутника. Луна над городом окрасится в кровавый ярко-бурый цвет, а ее диаметр увеличится визуально почти на десятую часть диска.

Как отметила астроном планетария Людмила Кошман, днем 30 числа Луна приблизится максимально близко к Земле. Когда над Москвой взойдет полная Луна, одновременно будет завершаться затмение. Лучше всего наблюдать это зрелище 31 января с 17:00 до 18:28. Ярко-бурая окраска сойдет с Луны постепенно, по мере ее выхода из земной тени. Небесное шоу смогут наблюдать жители почти всей России, лучшие ракурсы обещают Дальнему Востоку.

В Москве за метаморфозами Луны легко будет проследить и без специальной оптики. Но только если погода окажется ясной, а вот с этим в столице - периодические проблемы. "Кровавую" Луну, напомним, в столице ждали еще 7 августа 2017-го, и планетарий даже приготовил образовательную вечернюю программу. Однако из-за низкой облачности шоу тогда пришлось отменить.