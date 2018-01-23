НХЛ назвала Василевского первой звездой дня

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский признан первой звездой по итогам игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Василевский сделал еще один шаг к завоеванию "Везина Трофи" - приза лучшему вратарю по итогам "регулярки", главным претендентом на который Андрей на данный момент является. Его команда в очередном матче одержала победу над "Чикаго" со счетом 2:0, а для российского вратаря этот шат-аут стал уже седьмым в сезоне.

В минувшей встрече Василевский отразил 40 бросков по своим воротам. Проведя очередной сухой матч, он повторил рекорд соотечественника Николая Хабибулина, который в сезоне-2001/02, также выступая за "Тампу", семь раз в течение регулярного чемпионата сохранил свои ворота в неприкосновенности.

"Для всей команды это важная победа, у нас стало больше уверенности в себе, - сказал Василевский после игры с "Чикаго". - Но сейчас об этом матче надо забыть, завтра будет новая игра".

Второй звездой дня стал еще один вратарь - голкипер "Детройта" Петр Мразек, чья команда победила "Нью-Джерси" со счетом 3:0, а сам Мразек отразил 37 бросков. Любопытно, что он стал первым за 61 год вратарем "Детройта", оформившим шат-аут в двух гостевых матчах подряд. Ну а третьей звездой признан форвард "Аризоны" Ник Казинс - он забросил две шайбы и сделал результативную передачу в матче с "Айлендерс", который закончился победой его команды в овертайме со счетом 3:2.

Тем временем, в другом матче российский нападающий "Колорадо" Наиль Якупов прервал безголевую серию, насчитывавшую уже девять встреч. Он поразил ворота "Торонто" и помог своей команде выиграть со счетом 4:2.