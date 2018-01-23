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23.01.2018 09:41
Рубрика: Спорт

НХЛ назвала Василевского первой звездой дня

Текст: Данила Жиляев
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский признан первой звездой по итогам игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast
Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast
Фото: www.khl.ru
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Василевский сделал еще один шаг к завоеванию "Везина Трофи" - приза лучшему вратарю по итогам "регулярки", главным претендентом на который Андрей на данный момент является. Его команда в очередном матче одержала победу над "Чикаго" со счетом 2:0, а для российского вратаря этот шат-аут стал уже седьмым в сезоне.

В минувшей встрече Василевский отразил 40 бросков по своим воротам. Проведя очередной сухой матч, он повторил рекорд соотечественника Николая Хабибулина, который в сезоне-2001/02, также выступая за "Тампу", семь раз в течение регулярного чемпионата сохранил свои ворота в неприкосновенности.

"Для всей команды это важная победа, у нас стало больше уверенности в себе, - сказал Василевский после игры с "Чикаго". - Но сейчас об этом матче надо забыть, завтра будет новая игра".

Фото: AP
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Второй звездой дня стал еще один вратарь - голкипер "Детройта" Петр Мразек, чья команда победила "Нью-Джерси" со счетом 3:0, а сам Мразек отразил 37 бросков. Любопытно, что он стал первым за 61 год вратарем "Детройта", оформившим шат-аут в двух гостевых матчах подряд. Ну а третьей звездой признан форвард "Аризоны" Ник Казинс - он забросил две шайбы и сделал результативную передачу в матче с "Айлендерс", который закончился победой его команды в овертайме со счетом 3:2.

Тем временем, в другом матче российский нападающий "Колорадо" Наиль Якупов прервал безголевую серию, насчитывавшую уже девять встреч. Он поразил ворота "Торонто" и помог своей команде выиграть со счетом 4:2.

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