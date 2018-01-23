Объявлены результаты международного конкурса "Лучший педагог года-2017"

Образовательный портал МААМ подвел итоги ежегодного международного конкурса "Лучший педагог года". В 2017 году на звание лучшего педагога претендовало более 46 000 участников, разместивших более 134 000 публикаций. На основ пользовательского голосования были названы 28 лучших педагогов:

Разумная Зоя Виталиевна, г. Почеп, Брянская обл., ГБУСО "Центр социальной помощи семье и детям Почепского района".

Морозова Марина Юрьевна, г. Мытищи, Московская обл., МБДОУ ЦРР - Д/С № 29.

Сидорова Млада Викторовна, г. Пионерский, Калининградская обл., МАДОУ "Детский сад №4 "Золотая рыбка".

Титова Татьяна Викторовна, г. Калининград, МАДОУ ЦРР - Д/С №47.

Плахтеева Наталья Евгеньевна, г. Краснодар, МБДОУ ЦРР - Д/С №173.

Потапова Елена Анатольевна, п. Бетлица, Калужская область, Куйбышевский район, МБДОУ Д/С "Василек".

Тамара Николаевна Лазарчук, г. Лабытнанги ЯНАО, МДОУ "Ягодка".

Черникова Наталья Валентиновна, г. Кстово, Нижегородская обл., МБДОУ Д/С №24.

Белоусова Людмила Евгеньевна, г. Санкт-Петербург, ГБДОУ Д/С №22 Василеостровского р-на.

Столь Оксана Владимировна, г.Кемерово, МАДОУ №203 "Детский сад комбинированного вида".

Безменова Татьяна Федоровна, Воронежская обл., Грибановский район, с.

Кирсановка, МКДОУ Кирсановский детский сад.

Иванова Наталья Анатольевна, г. Москва, ГБОУ города Москвы "Школа №41 имени Григория Алексеевича Тарана".

Абдулова Джюме Сиражутдиновна, ЯНАО, поселок Правохеттинский, МДОУ "Детский сад "Сказка".

Панова Ирина Сергеевна, Иркутская область, п.Новоилимск, МДОУ Д/С "Снегурочка".

Малиновская Ирина Николаевна, Республика Беларусь, город Минск, ГУО "Ясли-сад №78".

Чувилина Елена Алексеевна, БДОУ г.Омска "Детский сад №77".

Чубукова Изолина Вениаминовна, МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад №19.

Горячева Татьяна Юрьевна, г.о.Подольск, Московская обл., МДОУ №66 "Пчелка".

Зайцева Наталия Михайловна, село Рыболово, Московская обл., МДОУ №74.

Кирюшатова Татьяна Николаевна, г.Санкт-Петербург, ГБДОУ №100.

Мартынович Раиса Валентиновна, г.Козловка, Чувашская Республика, МБДОУ "Детский сад "Радуга".

Теликова Оксана Петровна, г.Златоуст, Челябинская обл., МАДОУ ЦРР - Д/C № 15.

Рудич Марина Сергеевна, Республика Беларусь, г. Брест, ГУО "Ясли-сад №64".

Пермякова Надежда Николаевна, с. Леуши, ХМАО-Югра, КОУ Леушинская школа-интернат.

Михайлова Татьяна Анатольевна, г.Бузулук, Оренбургская обл., МДОАУ "Детский сад №1 комбинированного вида".

Емшанова Галина Владимировна, г.Белгород, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8".

Василькова Татьяна Леонидовна, п.Октябрьский, Калужская обл., Ферзиковский р-н, МДОУ Детский сад "Октябрьский детский сад".

Бакулина Майя Владимировна, г. Воронеж, МБДОУ "Детский сад №34".

Международный образовательный портал МААМ продолжает проведение ежегодного конкурса "Лучший педагог года", для участия необходимо зарегистрироваться на МААМ и опубликовать образовательный материал.

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