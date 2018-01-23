Объявлены результаты международного конкурса "Лучший педагог года-2017"

Образовательный портал МААМ подвел итоги ежегодного международного конкурса "Лучший педагог года". В 2017 году на звание лучшего педагога претендовало более 46 000 участников, разместивших более 134 000 публикаций. На основ пользовательского голосования были названы 28 лучших педагогов:
Разумная Зоя Виталиевна, г. Почеп, Брянская обл., ГБУСО "Центр социальной помощи семье и детям Почепского района".
Морозова Марина Юрьевна, г. Мытищи, Московская обл., МБДОУ ЦРР - Д/С № 29.
Сидорова Млада Викторовна, г. Пионерский, Калининградская обл., МАДОУ "Детский сад №4 "Золотая рыбка".
Титова Татьяна Викторовна, г. Калининград, МАДОУ ЦРР - Д/С №47.
Плахтеева Наталья Евгеньевна, г. Краснодар, МБДОУ ЦРР - Д/С №173.
Потапова Елена Анатольевна, п. Бетлица, Калужская область, Куйбышевский район, МБДОУ Д/С "Василек".
Тамара Николаевна Лазарчук, г. Лабытнанги ЯНАО, МДОУ "Ягодка".
Черникова Наталья Валентиновна, г. Кстово, Нижегородская обл., МБДОУ Д/С №24.
Белоусова Людмила Евгеньевна, г. Санкт-Петербург, ГБДОУ Д/С №22 Василеостровского р-на.
Столь Оксана Владимировна, г.Кемерово, МАДОУ №203 "Детский сад комбинированного вида".
Безменова Татьяна Федоровна, Воронежская обл., Грибановский район, с.
Кирсановка, МКДОУ Кирсановский детский сад.
Иванова Наталья Анатольевна, г. Москва, ГБОУ города Москвы "Школа №41 имени Григория Алексеевича Тарана".
Абдулова Джюме Сиражутдиновна, ЯНАО, поселок Правохеттинский, МДОУ "Детский сад "Сказка".
Панова Ирина Сергеевна, Иркутская область, п.Новоилимск, МДОУ Д/С "Снегурочка".
Малиновская Ирина Николаевна, Республика Беларусь, город Минск, ГУО "Ясли-сад №78".
Чувилина Елена Алексеевна, БДОУ г.Омска "Детский сад №77".
Чубукова Изолина Вениаминовна, МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад №19.
Горячева Татьяна Юрьевна, г.о.Подольск, Московская обл., МДОУ №66 "Пчелка".
Зайцева Наталия Михайловна, село Рыболово, Московская обл., МДОУ №74.
Кирюшатова Татьяна Николаевна, г.Санкт-Петербург, ГБДОУ №100.
Мартынович Раиса Валентиновна, г.Козловка, Чувашская Республика, МБДОУ "Детский сад "Радуга".
Теликова Оксана Петровна, г.Златоуст, Челябинская обл., МАДОУ ЦРР - Д/C № 15.
Рудич Марина Сергеевна, Республика Беларусь, г. Брест, ГУО "Ясли-сад №64".
Пермякова Надежда Николаевна, с. Леуши, ХМАО-Югра, КОУ Леушинская школа-интернат.
Михайлова Татьяна Анатольевна, г.Бузулук, Оренбургская обл., МДОАУ "Детский сад №1 комбинированного вида".
Емшанова Галина Владимировна, г.Белгород, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8".
Василькова Татьяна Леонидовна, п.Октябрьский, Калужская обл., Ферзиковский р-н, МДОУ Детский сад "Октябрьский детский сад".
Бакулина Майя Владимировна, г. Воронеж, МБДОУ "Детский сад №34".
Международный образовательный портал МААМ продолжает проведение ежегодного конкурса "Лучший педагог года", для участия необходимо зарегистрироваться на МААМ и опубликовать образовательный материал.
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