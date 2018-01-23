Объявлены результаты международного конкурса "Лучший педагог года-2017"

Новости

Миграционный центр Москвы выдал более 450 патентов в 2017 году 10:50
Под Геленджиком шторм вынес на берег ящик с зенитными снарядами 10:50
Названа главная опасность гель-лака для ногтей 10:36
В Москве на железной дороге погибли три человека 10:34
На Камчатке летчики-истребители выиграли бой в стратосфере 10:34
В Казани в ДТП с двумя автобусами пострадали пять человек 10:30
Ульяновский детсад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции 10:29
Президент поздравил экипаж "КАМАЗ-мастер" с победой на "Дакаре" 10:20
К стратегическим подлодкам США пришел российский корабль-разведчик 10:20
В Москве могут ввести еще 42 км выделенных полос 10:20
Утверждена "дорожная карта" по развитию конкуренции в здравоохранении 10:17
Видео: У берегов Австралии нашли "подводный Мордор" 10:14
Ученые рассказали, когда исчезнет Y-хромосома 10:08
В Москве мужчина посадил женщину в ванну с водой и угрожал включенным феном 10:05
Сенатор отреагировал на отказ Киева забрать военную технику из Крыма 10:02
Защитившую детей учительницу из Перми наградят медалью "За отвагу" 09:44
Моряк выпал за борт судна в Охотском море 09:29
Кадыров объявил о запуске авиарейсов из Грозного в Новосибирск 09:27
Воронеж встал в 10-балльных пробках из-за снегопада 09:24
В Бурятии арестован совершивший нападение на школу подросток 09:21
Британцы раскритиковали слова генерала о "враждебной России" 09:16
Полиция конфисковала 15 тонн поддельного алкоголя в Подмосковье 08:59
Директор ЦРУ предсказал сроки возможного ядерного удара КНДР по США 08:50
Цены на нефть растут на фоне ожидания снижения запасов в США 08:45
В Хабаровском крае с дрейфующей льдины спасли двух рыбаков 08:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
23.01.2018 09:45
Проект: Пресс-релизы

Объявлены результаты международного конкурса "Лучший педагог года-2017"

Образовательный портал МААМ подвел итоги ежегодного международного конкурса "Лучший педагог года". В 2017 году на звание лучшего педагога претендовало более 46 000 участников, разместивших более 134 000 публикаций. На основ пользовательского голосования были названы 28 лучших педагогов:

Разумная Зоя Виталиевна, г. Почеп, Брянская обл., ГБУСО "Центр социальной помощи семье и детям Почепского района".
Морозова Марина Юрьевна, г. Мытищи, Московская обл., МБДОУ ЦРР - Д/С № 29.
Сидорова Млада Викторовна, г. Пионерский, Калининградская обл., МАДОУ "Детский сад №4 "Золотая рыбка".
Титова Татьяна Викторовна, г. Калининград, МАДОУ ЦРР - Д/С №47.
Плахтеева Наталья Евгеньевна, г. Краснодар, МБДОУ ЦРР - Д/С №173.
Потапова Елена Анатольевна, п. Бетлица, Калужская область, Куйбышевский район, МБДОУ Д/С "Василек".
Тамара Николаевна Лазарчук, г. Лабытнанги ЯНАО, МДОУ "Ягодка".
Черникова Наталья Валентиновна, г. Кстово, Нижегородская обл., МБДОУ Д/С №24.
Белоусова Людмила Евгеньевна, г. Санкт-Петербург, ГБДОУ Д/С №22 Василеостровского р-на.
Столь Оксана Владимировна, г.Кемерово, МАДОУ №203 "Детский сад комбинированного вида".
Безменова Татьяна Федоровна, Воронежская обл., Грибановский район, с.
Кирсановка, МКДОУ Кирсановский детский сад.
Иванова Наталья Анатольевна, г. Москва, ГБОУ города Москвы "Школа №41 имени Григория Алексеевича Тарана".
Абдулова Джюме Сиражутдиновна, ЯНАО, поселок Правохеттинский, МДОУ "Детский сад "Сказка".
Панова Ирина Сергеевна, Иркутская область, п.Новоилимск, МДОУ Д/С "Снегурочка".
Малиновская Ирина Николаевна, Республика Беларусь, город Минск, ГУО "Ясли-сад №78".
Чувилина Елена Алексеевна, БДОУ г.Омска "Детский сад №77".
Чубукова Изолина Вениаминовна, МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад №19.
Горячева Татьяна Юрьевна, г.о.Подольск, Московская обл., МДОУ №66 "Пчелка".
Зайцева Наталия Михайловна, село Рыболово, Московская обл., МДОУ №74.
Кирюшатова Татьяна Николаевна, г.Санкт-Петербург, ГБДОУ №100.
Мартынович Раиса Валентиновна, г.Козловка, Чувашская Республика, МБДОУ "Детский сад "Радуга".
Теликова Оксана Петровна, г.Златоуст, Челябинская обл., МАДОУ ЦРР - Д/C № 15.
Рудич Марина Сергеевна, Республика Беларусь, г. Брест, ГУО "Ясли-сад №64".
Пермякова Надежда Николаевна, с. Леуши, ХМАО-Югра, КОУ Леушинская школа-интернат.
Михайлова Татьяна Анатольевна, г.Бузулук, Оренбургская обл., МДОАУ "Детский сад №1 комбинированного вида".
Емшанова Галина Владимировна, г.Белгород, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8".
Василькова Татьяна Леонидовна, п.Октябрьский, Калужская обл., Ферзиковский р-н, МДОУ Детский сад "Октябрьский детский сад".
Бакулина Майя Владимировна, г. Воронеж, МБДОУ "Детский сад №34".

Международный образовательный портал МААМ продолжает проведение ежегодного конкурса "Лучший педагог года", для участия необходимо зарегистрироваться на МААМ и опубликовать образовательный материал.

МААМ является прекрасным инструментом в ежедневной работе педагога, позволяя быстро найти необходимый учебный материал из более чем полумиллиона статей, принять участие в конкурсах для педагогов, получить свидетельство о публикации в СМИ, обменяться опытом с десятками тысяч коллег со всей России и Мира.

Адрес портала: www.maam.ru

Пресс-релиз предоставлен Международным образовательным порталом МААМ

Главное сегодня

Пушков предложил Киеву заплатить взнос в Совет Европы за Москву
Британцы раскритиковали слова генерала о "враждебной России"
Сенатор отреагировал на отказ Киева забрать военную технику из Крыма
Трамп подписал законопроект о продлении финансирования правительства
Эрдоган объяснил, когда из Сирии уйдут турецкие военные