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23.01.2018 20:04
Рубрика: Власть

Нарисуй или проиграешь

ОНФ объявил конкурс предвыборных плакатов
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Музеем современной истории России объявил конкурс на лучший плакат, посвященный предстоящим выборам президента. Принять участие в нем смогут все желающие.

Название конкурса - "День выборов", рассказала сопредседатель ОНФ вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, но искать аналогий с известной комедией не следует. "Этим конкурсом мы хотим дать понять, что это очень важный день в истории страны", - отметила она. Участникам предлагается рассказать "шершавым языком плаката", почему надо приходить на выборы. При этом изображения не должны содержать признаков агитации за какого-либо кандидата или партию, поскольку агитационные материалы могут оплачиваться исключительно из избирательных фондов участников выборов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Главное, что должны показать авторы плакатов, - насколько важно для каждого принять участие в выборах, ведь мы выбираем будущее своей семьи, детей, страны", - сказала Ольга Тимофеева. Участие в голосовании, добавила она, дело добровольное. "Но мы в ОНФ считаем, что как граждане страны мы должны за нее отвечать", - подчеркнула сопредседатель фронта.

Работы принимаются до 20 февраля на сайте konkursonf.ru. После проверки на формальное соответствие условиям и требованиям закона их оценит профессиональное жюри. Уже известно, что в его состав войдет кинорежиссер Карен Шахназаров. Затем будут отобраны 50 лучших работ в трех категориях: школьники (для участников до 18 лет), любители и профессиональные художники. Эксперты будут оценивать плакаты по следующим критериям: яркость и выразительность работы, оригинальность идеи, емкость лозунга и художественное исполнение. Итоги планируется подвести к 1 марта, авторы лучших плакатов получат приглашение на медиафорум ОНФ.

  Участникам предлагается рассказать "шершавым языком плаката", почему надо приходить на выборы

Конкурс организован в сотрудничестве с Музеем современной истории России. Именно там 12 марта пройдет выставка лучших работ в рамках экспозиции "История агитационного плаката". Как рассказала директор музея Ирина Великанова, "те плакаты, которые станут победителями, займут место в музейной коллекции политического и неполитического плаката". Сейчас, рассказала она, в фондах музея хранится порядка 70 тысяч плакатов. "Это самая крупная коллекция, которая существует в России", - подчеркнула директор музея. Среди них есть работы Бориса Кустодиева, Владимира Маяковского, Кукрыниксов и других известных авторов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Лучшие работы нынешних конкурсантов могут также использоваться в качестве материалов, призывающих ходить на выборы. "Мы предложим Центральной избирательной комиссии воспользоваться правом их размещения на любых выборах, которые будут в Российской Федерации в будущем", - сказала Ольга Тимофеева, отвечая на вопрос "РГ".

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