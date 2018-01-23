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23.01.2018 05:41
Рубрика: Власть

Посол РФ: Норвегия не нашла замену российскому рыбному рынку

Норвегия не смогла найти замену российскому рынку сбыта после введения ответных мер на санкции Европейского союза против РФ, к которым присоединился Осло. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в королевстве Теймураз Рамишвили.

Посол РФ: Страны арктического региона не видят в России угрозы

"После охлаждения отношений (между двумя странами) в 2014 году и мы, и норвежцы приноравливались к новой ситуации - с экономической точки зрения это потеря миллиарда долларов от торговли рыбой с Россией, - сообщил дипломат РИА Новости в кулуарах международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё. - Были попытки найти рынки сбыта, большие надежды связывались с улучшением отношений с Китаем, но российский рынок не был заменен".

По словам Рамишвили, этот вопрос волнует и рыбаков, и политиков в Норвегии. Вместе с тем у Осло и Москвы развиваются успешные отношения в сфере совместного управления ресурсами в северных морях, отметил посол.

Россия летом 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели против нее санкции: США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

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