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23.01.2018 21:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Что сказал прокурор

На процессе по делу полковника СКР Максименко прозвучало новое имя
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Громкий резонанс вызвало заседание Мосгорсуда по делу начальника УСБ СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого во взятке от Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой.

Это было первое слушание по существу в открытом режиме, на котором гособвинитель озвучил фабулу обвинения. Вместе с остальными обвиняемыми по делу неожиданно прозвучала фамилия руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александра Дрыманова.

- Максименко узнал от своего заместителя Ламонова о том, что Олег Шейхаметов готов заплатить за решение вопроса в отношении Кочуйкова - Итальянца. Максименко вступил в преступный сговор с Ламоновым для решения вопроса и получил от Шейхаметова 500 тысяч долларов. Бывший сотрудник Следственного комитета Денис Богородецкий и бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков выступили посредниками в сделке, а Дрыманов дал команду переквалифицировать дело и взять его на контроль Никандрову, - сообщил прокурор Борис Локтионов.

Резонанс вызвало заявление гособвинителя, в котором было упомянуто имя главного следователя Москвы

Он пояснил, что "бывший первый заместитель начальника ГСУ СК по Москве Никандров и экс-глава следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко предоставили Дрыманову служебные записки о необходимости переквалификации действий Кочуйкова и Эдуарда Романова об изменении им меры пресечения при отсутствии на то законных оснований".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Дрыманов, несмотря на это, одобрил эти предложения и поручил Никандрову продолжить курирование расследования уголовного дела, - огласил Локтионов обвинительное заключение.

Естественно, что в таком контексте и в таких формулировках упоминание Дрыманова прозвучало как некое косвенное обвинение. Однако ранее ни в деле Максименко, которое уже слушается по существу в Мосгорсуде, ни в деле Никандрова и Ламонова, которое выделено в отдельное производство, фамилии главного следователя Москвы не звучало. Более того, если бы Дрыманов стал фигурантом дела, то на это потребовалась бы санкция председателя СКР Александра Бастрыкина, но об этом тоже ничего не известно. Единственное, о чем было известно, что полтора года назад по этому делу проводились обыски в кабинете Александра Дрыманова. Источник в правоохранительных органах сообщил тогда, что Дрыманов проходит свидетелем по делу. Однако сам начальник столичного ГСУ СК РФ позже заявил, что никакого статуса по этому делу у него нет.

Официальных комментариев представителей Следственного комитета по этому поводу корреспонденту "РГ" на данный момент получить не удалось. Михаил Максименко в суде отверг обвинения во взятке.

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