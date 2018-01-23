На севере Москвы загорелась стройплощадка

В Москве сегодня загорелся утеплитель на стройплощадке на ул. Яблочкова 49 б.

Ряд СМИ распространил информацию, что стройка относится к метрополитену. Согласно сообщению, опубликованном в официальном Twitter городского департамента транспорта, пожар не относится к инфраструктуре работающего метро и никак не отражается на текущей работе метрополитена.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления МЧС, пламя распространилось на 200 квадратных метров, в настоящее время огонь локализован. Для тушения огня задействованы 63 спасателя и 22 единицы техники.