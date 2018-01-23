СК возбудил уголовное дело против полицейских, отпустивших бандитов

Новости

У Африна в боях с курдами погибли 24 турецких солдата и наемника 01:22
Астронавты НАСА провели в открытом космосе более семи часов 01:21
Спасатели вызволили застрявшую в диване итальянку 00:58
В Ливии жертвами двойного теракта стали минимум 13 человек 00:43
На вокзале в Бельгии мужчина с ножом напал на полицейских 00:38
В Подмосковье несколько человек отравились газом 00:22
Космонавта Новицкого признали годным к третьему полету на орбиту 00:12
Небензя: Расследование химатак стало инструментом политических манипуляций 23.01.2018
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Африне 23.01.2018
Евродепутат признал ущерб малых стран ЕС от "войны санкций с РФ" 23.01.2018
Фазель выразил сожаление в связи с недопуском пяти хоккеистов РФ на ОИ 23.01.2018
В Минпромторге не увидели признаков долгосрочного промышленного спада 23.01.2018
Полицейский открыл огонь по сотрудникам прокуратуры в Мексике 23.01.2018
Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla на 10 лет 23.01.2018
Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса 23.01.2018
В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы 23.01.2018
В ООН заявили о мирных жертвах в результате обстрелов в районе Африна 23.01.2018
У Белого дома задержали потенциального стрелка 23.01.2018
Совбез ООН проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в Сирии 23.01.2018
Россия поможет Сирии восстановить связь и инфраструктуру 23.01.2018
Над Москвой взойдет "кровавая" Луна 23.01.2018
Узбекские власти назвали причины возгорания автобуса в Казахстане 23.01.2018
В России предложили ввести новую меру пресечения 23.01.2018
83-летняя Брижит Бардо созналась в хронической мизантропии 23.01.2018
Глава ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны‍ 23.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
23.01.2018 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шоу с масками

СК возбудил уголовное дело против полицейских, отпустивших бандитов
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Подразделение Следственного комитета в подмосковном городе Королеве обвинило двоих сотрудников полиции в злоупотреблении должностными полномочиями, "повлекшем тяжкие последствия". Это очень нехорошая уголовная статья, которая грозит серьезным сроком в колонии.

Этот дикий случай не только привел двух подмосковных полицейских в камеру следственного изолятора, но и поставил под угрозу карьеру их близких и дальних начальников.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий:

- Это уголовное дело находится в нашем производстве. По данным следствия, все произошло еще 9 ноября 2017 года. В тот день два инспектора патрульно-постовой службы полиции мобильного взвода отдельной роты ППС по Королеву во время патрулирования увидели подозрительную машину.

В салоне полицейские увидели "предметы, похожие на пистолеты", маски с прорезями и снятые с машины номера

Капитан и лейтенант подошли к "ВАЗ-2170". Старая машина была без регистрационных знаков, что и бросилось в глаза полицейским. В салоне находились четверо мужчин. Во время осмотра подозрительной машины полицейские увидели два "предмета, похожие на пистолеты", маски с прорезями для глаз, перчатки, а также государственные регистрационные знаки с этой машины.

По словам представителя СКР, полицейские прекрасно поняли, что все обнаруженные предметы приготовлены для совершения преступления. Как казенно выразились позже в Следственном комитете, сотрудники ППС "не приняли положенных в таких случаях мер к задержанию и доставлению граждан в полицию". Понятно, что и в дежурную часть они ничего не сообщили.

Дальнейшие действия сотрудников полиции в СКР назвали "корыстной заинтересованностью".

В Петербурге СК проверит видео с катанием на лодках в подвале

У странных водителя и пассажиров полицейские забрали личные документы, документы и ключи от машины. И назвали сумму, за которую они могли бы вернуть документы, ключи и мобильные телефоны.

Свободу и имущество можно было получить назад за сто тысяч рублей. В противном случае пассажирам и водителю машины без номеров пообещали море неприятностей - угрожали доставить в отдел полиции и "наградить висяками".

Торг закончился половиной от желаемой суммы - полицейские получили 55 тысяч рублей, после чего остановленным вернули документы и ключи от машины, разрешив ехать по своим делам.

Уже потом в ходе следствия было установлено, что грабителями оказались четверо жителей Щелковского района и один гражданин Азербайджана.

Изначально они готовились к совершению разбойного нападения на одну из торговых точек в Королеве. В тот момент, когда один из группы уже "стоял на стреме", четверо остальных в машине разрабатывали план нападения.

Вот именно в этот момент машина грабителей и бросилась в глаза проезжавшим мимо полицейским.

Стражи порядка фактически помешали бандитам ограбить магазин. Пока пассажиры машины без номеров торговались с жадными полицейскими, стало понятно, что ограбление в Королеве у них не получится.

Но раз им повезло и от полицейских бандитам удалось удачно откупиться, они решили все-таки не терять день и направились в другой подмосковный город - Балашиху.

Приставы смогут расследовать нарушения коллекторов

Там они совершили разбойное нападение на магазин "Продукты". Но неудачно. Поскольку к тому времени в магазине уже была снята касса, нападавшим удалось поживиться только на сумму 10 тысяч рублей. Да и то - ненадолго. Вскоре бандиты были задержаны сотрудниками полиции.

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" сказали, что в настоящее время в отношении полицейских судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину свою они не признают. Но расследование уголовного дела продолжается.

В Главном управлении МВД по Московской области неприятную для них новость комментировали крайне скупо, что и понятно. Там сообщили, что сотрудники ППС будут уволены из органов внутренних дел, а их руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Главное сегодня

В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с фильмом "Смерть Сталина"
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду
Песков: Москва не должна уведомлять Киев о передаче крымского вооружения
Объявлены номинанты на премию "Оскар"