СК возбудил уголовное дело против полицейских, отпустивших бандитов

Подразделение Следственного комитета в подмосковном городе Королеве обвинило двоих сотрудников полиции в злоупотреблении должностными полномочиями, "повлекшем тяжкие последствия". Это очень нехорошая уголовная статья, которая грозит серьезным сроком в колонии.

Этот дикий случай не только привел двух подмосковных полицейских в камеру следственного изолятора, но и поставил под угрозу карьеру их близких и дальних начальников.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий:

- Это уголовное дело находится в нашем производстве. По данным следствия, все произошло еще 9 ноября 2017 года. В тот день два инспектора патрульно-постовой службы полиции мобильного взвода отдельной роты ППС по Королеву во время патрулирования увидели подозрительную машину.

В салоне полицейские увидели "предметы, похожие на пистолеты", маски с прорезями и снятые с машины номера

Капитан и лейтенант подошли к "ВАЗ-2170". Старая машина была без регистрационных знаков, что и бросилось в глаза полицейским. В салоне находились четверо мужчин. Во время осмотра подозрительной машины полицейские увидели два "предмета, похожие на пистолеты", маски с прорезями для глаз, перчатки, а также государственные регистрационные знаки с этой машины.

По словам представителя СКР, полицейские прекрасно поняли, что все обнаруженные предметы приготовлены для совершения преступления. Как казенно выразились позже в Следственном комитете, сотрудники ППС "не приняли положенных в таких случаях мер к задержанию и доставлению граждан в полицию". Понятно, что и в дежурную часть они ничего не сообщили.

Дальнейшие действия сотрудников полиции в СКР назвали "корыстной заинтересованностью".

У странных водителя и пассажиров полицейские забрали личные документы, документы и ключи от машины. И назвали сумму, за которую они могли бы вернуть документы, ключи и мобильные телефоны.

Свободу и имущество можно было получить назад за сто тысяч рублей. В противном случае пассажирам и водителю машины без номеров пообещали море неприятностей - угрожали доставить в отдел полиции и "наградить висяками".

Торг закончился половиной от желаемой суммы - полицейские получили 55 тысяч рублей, после чего остановленным вернули документы и ключи от машины, разрешив ехать по своим делам.

Уже потом в ходе следствия было установлено, что грабителями оказались четверо жителей Щелковского района и один гражданин Азербайджана.

Изначально они готовились к совершению разбойного нападения на одну из торговых точек в Королеве. В тот момент, когда один из группы уже "стоял на стреме", четверо остальных в машине разрабатывали план нападения.

Вот именно в этот момент машина грабителей и бросилась в глаза проезжавшим мимо полицейским.

Стражи порядка фактически помешали бандитам ограбить магазин. Пока пассажиры машины без номеров торговались с жадными полицейскими, стало понятно, что ограбление в Королеве у них не получится.

Но раз им повезло и от полицейских бандитам удалось удачно откупиться, они решили все-таки не терять день и направились в другой подмосковный город - Балашиху.

Там они совершили разбойное нападение на магазин "Продукты". Но неудачно. Поскольку к тому времени в магазине уже была снята касса, нападавшим удалось поживиться только на сумму 10 тысяч рублей. Да и то - ненадолго. Вскоре бандиты были задержаны сотрудниками полиции.

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" сказали, что в настоящее время в отношении полицейских судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину свою они не признают. Но расследование уголовного дела продолжается.

В Главном управлении МВД по Московской области неприятную для них новость комментировали крайне скупо, что и понятно. Там сообщили, что сотрудники ППС будут уволены из органов внутренних дел, а их руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.