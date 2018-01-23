Корреспонденту "РГ" в подмосковном подразделении Следственного комитета РФ рассказали подробности драмы в Реутове. По предварительной версии, там два бизнесмена выясняли отношения со стрельбой.

Вот что рассказала старшая помощница руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

- 22 января в городе Реутове был найден застреленный в голову 59-летний финансовый директор одной из московских фирм. Вместе с ним обнаружили раненого 58-летнего начальника убитого.

По предварительной версии, выживший сначала застрелил своего подчиненного, а затем попытался покончить с собой. Поводом для преступления стали разногласия из-за финансовых долгов.

Как водится, в Следственном комитете не назвали фамилий пострадавшего и погибшего, как и не озвучили там и название коммерческой структуры, где трудились оба мужчины.

Но журналисты спустя буквально несколько часов после того, как стало известно про преступление, установили личность погибшего в результате конфликта. По предварительной информации получается, что топ-менеджер сети ресторанов "Гриль-хаус" убил своего подчиненного.

По официальной информации, генеральным директором "Гриль-хауса" является Александр Орехов, а погибшим финансистом - Леонид Порохня.

В Следственном комитете от рассказа о подробностях уклонились. Лишь добавили, что тело 59-летнего финансового директора нашли в квартире с огнестрельным ранением. А перед этой находкой из той же квартиры был доставлен в больницу раненый мужчина.